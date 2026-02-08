”Venäjän terrori asettaa koko Euroopan alttiiksi ydinonnettomuudelle”

– Venäjä on viime aikoina tehostanut hyökkäyksiä Ukrainan ydinenergiajärjestelmään, mikä on luonut suoran ydinonnettomuuden riskin. Tähän mennessä mitään ei ole tapahtunut – ainoastaan ukrainalaisten ydinenergia-ammattilaisten ammattitaidon ansiosta, kirjoittaa Ukrainan ulkoministeri Andrii Sybiha viestipalvelu X:ssä.

Hänen mukaansa ”Venäjän viimeaikaiset hyökkäykset energiaverkkoomme ovat saaneet Ukrainan kolme toiminnassa olevaa ydinvoimalaa hidastumaan, toisinaan laukaisemaan automaattisia turvakatkoksia, vähentämään tuotantoa tai irrottamaan yksiköitä”.

– Jokainen tällainen tilanne on suora uhka, Sybiha varoittaa.

Hänen kertoo, että lisäksi Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA on äskettäin dokumentoinut lukuisia droonilentoja Rivnen ja Hmelnytskyin alueiden lähellä, jotka luokitellaan merkittäviksi turvallisuusuhkiksi.

Aiemmin Venäjä on iskenyt drooneilla Tšernobylin sulkualueelle, miehittänyt ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa ydinvoimalan, (Zaporizhzhian) ZNPP:n, muuttanut sen sotilastukikohdaksi ja luo edelleen riskejä sen ydinturvallisuudelle.

– Venäläiset terroristit jatkavat näiden uhkien eskalointia niin kauan kuin maailma ei pysäytä heitä, Sybiha toteaa.

Hänen mukaansa ratkaisut ovat valmiina.

– Pakotteet Rosatomia vastaan, Ukrainan ehdottamat muutokset IAEA:n perussääntöön ja tehostettu ilmapuolustus Ukrainan puolustajille Venäjän ydinenergiajärjestelmään kohdistuvien iskujen estämiseksi, Sybiha listaa.

Hän vetoaa, että maailman on kiinnitettävä huomiota Venäjän hyväksymättömään ja holtittomaan toimintaan, joka asettaa satoja miljoonia eurooppalaisia suoraan vaaraan.

– Esimerkiksi Rivnen ydinvoimala sijaitsee vain 135 kilometrin päässä EU:n ja Naton rajoista, Sybiha huomauttaa.

– Jokainen Ukrainalle nyt toimitettu ilmapuolustusjärjestelmä ja torjuntahävittäjä on panos koko Euroopan mantereen ydinturvallisuuteen, hän lisää.

Russian terror puts all of Europe at risk of a nuclear incident—partners and media need to pay attention and act now to stop nuclear terrorists in Moscow. Russia has recently intensified attacks on the Ukrainian nuclear energy system, creating a direct risk of a nuclear… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 7, 2026