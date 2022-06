Venäjän televisiossa pilkataan Ranskan presidenttiä

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on ollut huolissaan Vladimir Putinin nöyryyttämisestä ja muistuttanut venäläisten olevan ”suuri kansakunta”. Hän on kertonut puhuneensa puhelimessa Venäjän päämiehen kanssa yli 100 tuntia.

Venäjän valtiontelevision ykköskanavan eli Rossija 1:n keskusteluohjelman osanottajat pitivät Macronin toimintaa lähinnä naurettavana ja pilkkasivat tätä.

– Euroopassa ei ole todellisia johtajia, jos verrataan nyt vaikka ylipäällikköämme [Putinia] kehen tahansa EU-johtajaan kokemuksen, vastuunkannon, merkittävyyden, ideologian tai ammatillisen valmiuden suhteen, sanoi Venäjän diplomaattikoulun MGIMO:n apulaisprofessori Henry Sardarjan ja jatkoi:

– Luin hiljattain, että Ranskan presidentti laski kuinka monta tuntia hän on puhunut puhelimessa Vladimir Putinille. Ennen jokaista puhelua hän julkaisee näitä kuvia, joissa hän kärsii niin pahasti, että olen huolissani hänestä. Joka kuvassa hän pitelee päätään tai rintaansa tai on ottamassa rauhoittavia. Jokainen puhelu on hänelle niin vaikea suoritus, että hän antaa siihen kaikkensa.

Tähän väliin kommentoi televisiopropagandisti Vladimir Solovjov seuraavasti:

– Macron on soittanut erittäin usein, valitettavasti Putin ei ole aina vastannut puhelimeen, joten hän ottaa lääkkeitä huolestuessaan vastaako tämä vai ei.

Toisen televisiopropagandistin, RT:n johtajan Margarita Simonjanin naureskellessa taustalla, Solovjov jatkoi:

– Olemassa on jo käsite ”macronoiminen”, joka tarkoittaa soittamista puhelimella moneen kertaan ilman mitään asiaa.

Meanwhile on Russian state TV, they're making fun of Macron (as usual), praising Putin (as always) and bashing all European leaders. In other words, it's just another day in Moscow. They couldn't care less if anyone feels humiliated. In fact, they probably see it as a bonus. pic.twitter.com/r9XmuqgHvi

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) June 6, 2022