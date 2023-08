Venäjän televisio kuittasi Jevgeni Prigozhinin kohtalon 40 sekunnissa

Venäjän valtiollinen televisiokanava kuittasi Wagner-johtaja Jevgeni Prigozhinin kohtalon uutislähetyksessään 40 sekunnissa.

Asian tuo esille sosiaalisen median X-palvelussa brittilehti Timesin Venäjän-kirjeenvaihtaja Marc Bennetts.

Hänen mukaansa uutistenlukija sanoi onnettomuudesta raportoidessaan vain, että ”Jevgeni Prigozhininin nimi oli matkustajaluettelossa”.

– Se oli siinä. Ei selitystä siitä, kuka hän oli. Eikä mitään Wagnerista tai hänen (kesäkuisesta) kapinasta, Bennetts ihmettelee.

Yksityinen lentokone putosi maahan keskiviikkoiltana Venäjän Tverin alueella. Virallisten tietojen mukaan lentokoneen kyydissä oli myös Wagner-joukkojen johtajana tunnetuksi tullut Jevgeni Prigozhin. Lentokoneessa kerrotaan olleen yhteensä kymmenen ihmistä, joista kukaan ei jäänyt eloon.

Onnettomuuden yksityiskohdista ei ole vielä varmuutta ja myös siitä on esitetty epäilyjä, oliko kyseessä todella onnettomuus vai suunniteltu isku.

To clarify, the Channel One newsreader said while reporting on the crash that ”Yevgeny Prigozhin’s name was on the passenger list.” That was it. No explanation at all of who he was, and nothing about Wagner, or his mutiny. https://t.co/R0azIkLXog

— Marc Bennetts (@marcbennetts1) August 24, 2023