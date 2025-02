Venäjän täysi kauppasaarto – ”oikeasuhtainen esitys”

Viron presidentti Alan Karis on ehdottanut Venäjän asettamista täydelliseen kauppasaartoon. Samalla hän esittää kaiken energiantuonnin katkaisua Venäjältä Euroopan unioniin.

Suomessa presidentin ehdotuksesta kertoi muun muassa Iltalehti otsikolla Viron presidentiltä raju Venäjä-ehdotus. Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen ei pidä ehdotusta rajuna, vaan oikeasuhtaisena ja järkevänä.

– Vilnassa Latvian, Liettuan ja Puolan presidentit tavattuaan puhunut Viron presidentti totesi, että ”Venäjä on aggressiivinen maa, johon ei voi luottaa. Sellaisena myös todennäköisesti pysyy lähitulevaisuudessa. Virolainen ja baltialainen kokemus on tähän asti osoittanut, että meidän turvallisuutemme ja itsenäisyytemme on sen parempi, mitä enemmän katkomme riippuvuuttamme Venäjästä”, Heinonen siteeraa Karisia blogissaan.

Baltian maat päättivät yhdessä irtaantua venäläisestä sähköverkosta ja liittyivät samalla osaksi eurooppalaista sähköverkkoa.

– Voisi todeta, että onneksi lopultakin. Olen Karisin kanssa samaa mieltä, että Venäjä tulisi asettaa täydelliseen ja pitävään kauppasaartoon ja myös katkaista kaikki energiayhteydet Venäjään.

Heinonen huomauttaa, että edelleen Venäjältä ostetaan LNG:tä Eurooppaan ja rahoitetaan näin Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa.

– Eurooppalaisten kotien lämpö tarkoittaa kylmyyttä ukrainalaisille kodeille, joita Venäjä koko ajan näistäkin kaupoista saamillaan verieuroilla rahoittaa.

Kansanedustaja pitää Viron presidentin tavoitteita kannatettavina.

– Samaan aikaan voisi Viroon lähettää myös terveiset siitä, että heidän olisi myös syytä sulkea itärajansa ja Narvan rajanylityspaikka. Viron kautta Venäjälle salakuljetetaan rahaa ja myös pakotteiden piirissä olevaa tavaraa. Jopa 60 prosenttia kaikista erilaisista tavaroista on jo nyt EU:n 15 eri pakotepaketin myötä pakotteiden kohteena, eikä niitä saisi viedä rajan yli, Heinonen huomauttaa.

Heinonen toistaa sanomansa myös viroksi.

– President Alar Karis, palun andke oma osa Venemaa piiri sulgemiseks.

– Eli, presidentti Alar Karis, sulkekaan omalta osaltanne Venäjän raja. Se on tärkeä alku Venäjän saarrolle, Heinonen päättää.