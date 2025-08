Venäjän tärkeässä kaasuputkessa räjähti

Venäjälle tärkeällä kaasuputkella on räjähtänyt ja putki on nyt toistaiseksi poissa käytöstä, uutisoi RBC-Ukraine. Gazpromin omistama putki välittää kaasua Turkmenistanista Uzbekistanin ja Kazakstanin kautta Venäjälle. Useamman räjähdyksen sarjan uutisoidaan tapahtuneen Volgogradin alueella Venäjällä.

Keski-Aasiasta kaasua tuova putki on Venäjän sotakoneiston kannalta tärkeä, sillä kaasua toimitetaan muun muassa lentokonevalmistaja MiG:n ja patruunatehdas Magnum K:n käyttöön, ukrainalaismedia huomauttaa.

Viranomaiset ja korjausryhmä ovat paikan päällä, ja räjähdysten aiheuttamia vahinkoja arvioidaan.

Explosions hit the Central Asia–Center gas pipeline in Russia’s Volgograd region, knocking it out of service. The pipeline, owned by Gazprom, carries gas from Turkmenistan via Uzbekistan and Kazakhstan to Russia and supplies several military facilities, including the Demikhovsky… pic.twitter.com/XMdNAfi4qs

