Venäjän tappiot kasvussa – yrittää yhä jyrätä ylivoimalla

Venäjä menetti maanantaina hyökkäyksessään Ukrainaan noin 1220 sotilasta, kertoo Ukrainan asevoimat. Määrä on hitusen korkeampi kuin kuluneen viikon aikana keskimäärin.

Venäjän päiväkohtaiset miestappiot olivat suurimmillaan toukokuussa. Toukokuun 13. päivän aikana Venäjä menetti kuolleina, haavoittuneina ja kadonneina yhden päivän aikana arviolta 1740 sotilasta. Koko toukokuun puoliväli oli erityisen tuhoisaa aikaa: esimerkiksi 16. toukokuuta Venäjä menetti 1520 sotilasta.

Myös Britannian puolustusministeriö on kiinnittänyt huomiota samaan: tappioiden keskiarvot alkoivat kasvaa toukokuussa, eivätkä ole palanneet toukokuuta edeltävälle tasolle. Toukokuussa Venäjä menetti päivässä keskimäärin 1262 sotilasta ja kesäkuussakin keskimäärin 1163.

Yhteensä Venäjän arvioidaan menettäneen sotilasvahvuudestaan noin 569 000 sotilasta sen jälkeen, kun se aloitti täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainaan helmikuussa 2022.

Ukrainan asevoimien ilmoitusten ja muiden avointen lähteiden perusteella Venäjän tappioita tilastoivan islantilaisen data-analyytikko Ragnur Gudmudssonin tilastojen mukaan 600 000 menetetyn taistelijan rajapyykki ylittyy elokuun kolmannella viikolla.

Loppua ei näy myöskään Britannian puolustusministeriön arviossa. Sen mukaan yli tuhannen sotilaan tappiotahti jatkuu myös tulevina kuukausina, sillä Venäjän taktiikkana on yrittää jyrätä Ukrainan asemat miesylivoimalla.

Aiemmin heinäkuussa Britannian puolustusministeriö arvioi, että Venäjä tekee kuitenkin kaikkensa välttääkseen edes osittaista uutta liikekannallepanoa.

Tästä huolimatta ainakin maaliskuussa lähes puolet venäläisistä uskoi, että uusi osittainen liikekannallepano on edessä lähikuukausina.

Russian military casualties in May and June this year averaged more than 1,000 a day.

Higher than at any other point in the war so far.

Poorly trained Russian soldiers are being used as cannon fodder in an attempt to overwhelm strong Ukrainian defences.

🇺🇦#StandWithUkraine pic.twitter.com/pbfzkKbNHR

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 22, 2024