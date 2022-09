Venäjän tankki pakenee paniikissa videolla: Sotilaita tippuu kyydistä, matka päättyy puuhun

Sosiaalisessa mediassa kiertää rankka video paniikissa ukrainalaisia pakenevasta venäläisestä T-72B3-panssarivaunusta.

Alta löytyvä video on King’s Collegen sotilasasiantuntija Rob Leen mukaan kuvattu Balaklijan ulkopuolella. Ukrainan kerrottiin saartaneen sinne Venäjän kansalliskaartin eli Rosgvardian joukkoja aiemmin tällä viikolla.

Videolla näkyy kovaa vauhtia tietä pitkin ajava panssarivaunu, joka ohittaa mennessään piittaamatta ukrainalaisen erikoisjoukkojen sotilaan ja ajoneuvojen kyydissä olevia sotilaita. Samalla tankin kyydistä putoilee tienposkeen venäläisiä sotilaita. Vaunun miehistö jatkaa kuitenkin matkaa tästä piittaamatta. Video päättyy tankin törmäykseen puuhun tiukassa mutkassa.

Ukrainalaiset ovat edenneet vauhdilla Harkovan alueella. Venäläisten on kerrottu vetäytyneen paikoin epäjärjestyksessä. Ukrainalaiset ovat ottaneet runsaasti vankeja ja kaapanneet paljon venäläistä kalustoa.

LUE MYÖS:

Pysäyttävät kartat rintamalta – ”Voi olla merkki Venäjän armeijan romahduksesta”

Video of a Russian T-72B3 tank retreating from Ukrainian forces outside of Balakliya. Several soldiers fall off the tank before it drives into a tree. It drives right past Ukrainian SSO and soldiers on trucks. Also an abandoned Russian R-149MA1. https://t.co/W6SZARnnld pic.twitter.com/gyrF1koxR2

— Rob Lee (@RALee85) September 10, 2022