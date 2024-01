Venäjän tankit jonossa suoraan miinakentälle – Pekka Toveri päivittelee katastrofihyökkäystä

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt video, jossa venäläinen hyökkäysosasto näyttää etenevän kohti ukrainalaisten puolustusasemia. Videolla jonossa etenevä osasto pysähtyy kuin seinään puolustajan avatessa tulen.

Kokoomuksen kansanedustaja ja pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö Pekka Toveri arvioi X:ssä, että Venäjä ei onnistunut videolla kuvatussa tilanteessa missään hyökkäämisen osa-alueessa.

– Hmm… hyökätään jonossa ilman kunnon tiedustelua ja tykistön tukea miinakentän läpi alueelle, johon on jo aiemmin tuhoutunut puoli komppaniaa, Toveri päivittelee hyökkäystä.

Videolla ukrainalaiset puolustajat tulittavat venäläisiä tykistöllä, lennokeilla ja raskailla konekivääreillä. Osa jonossa kulkevista vaunuista räjähtää osuttuaan miinoihin ja ajoneuvosta ulos ryömivä jalkaväki yrittää hakeutua suojaan metsikköön kaivettuihin juoksuhautoihin.

Katastrofiin päättyneestä hyökkäysyrityksestä levinneen videon on arvioitu näyttävän, miten vaikeaa miinoitetun alueen ylittäminen on, mikäli puolustaja on ehtinyt linnoittautunut hyvin eikä hyökkäystä ole valmisteltu kunnolla.