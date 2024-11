Venäjän taloudessa näkyy myrskyn merkkejä

Lukujen ja ennusteiden valossa Venäjän talouden tila ei näytä ruusuiselta.

Kasvaneet sotamenot ja pakotteiden vuoksi vaikeutunut ulkomaankauppa heikentävät Venäjän valtiontaloutta.

Valtion ohella talouden ongelmat näkyvät myös tavallisten venäläisten arjessa.

Monien arkisten elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet merkittävästi viimeisen vuoden aikana.

Esimerkiksi voin hinta on noussut 30 prosenttia ja perunoiden hinta 65 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna, kertoo BBC:n Moskovan kirjeenvaihtaja Steve Rosenberg viestipalvelu X:ssä.

Tuotteiden hinnannousu on Rosenbergin jakaman videon mukaan herättänyt keskustelua myös venäläismedioissa. Arkisten elintarvikkeiden ohella myös esimerkiksi tuontihedelmien hinnat ovat nousussa. Kyselytutkimusten mukaan kuluttajat ovat huomanneet merkittävää hinnannousua myös esimerkiksi maitotuotteissa.

San Diegossa toimivan Kalifornian yliopiston valtio-opin professori Branislav L. Slantchev kirjoittaa viestipalvelu X:ssä julkaisemassaan ketjussa, että jopa Kreml-mieliset analyytikot arvioivat tulevan vuoden olevan vaikea.

Ruplan arvo suhteessa dollariin on laskenut merkittävästi. Yhdellä dollarilla saa jo 104 ruplaa. Keskuspankin korkotaso on saavuttanut jo 21 prosentin tason, ja koroissa on nousupaineita myös joulukuussa.

Virallisten ennusteiden mukaan inflaatio on saavuttamassa Venäjällä kahdeksan prosentin tason. Valtion asettama tavoite inflaatiolle on neljä prosenttia.

Käytännössä kuluttajatuotteiden inflaatio on Slantchevin mukaan saavuttamassa jopa 22 prosentin tason. Hänen mukaansa viralliset luvut eivät vastaa laisinkaan tavallisen venäläisen kokemusta talouden tilasta.

Venäjän taloutta rasittaa etenkin sota. Slantchevin mukaan sotamenojen osuus Venäjän budjetista on kasvamassa merkittävästi.

Myös pakotteet aiheuttavat hänen mukaansa haittaa Venäjälle. Myös kiinalaiset toimijat ovat Slantchevin mukaan aiempaa nihkeämpiä toimimaan Venäjän kanssa. Kiinalaisia pankit saattavat joutua länsimaiden pakotteiden kohteeksi, jos ne harjoittavat liiketoimintaa venäläisten toimijoiden kanssa.

Hintojen nousun, pakotteiden ja valuutan arvon laskun lisäksi myös kiinteistöala on Slantchevin mukaan ongelmissa.

– Asuntosektorin massiiviset tappiot ovat romahduttaneet asuntomarkkinat useimmissa suurissa kaupungeissa, hän kirjoittaa.

Kiinteistöalan ongelmat näkyvät myös liiketiloissa ja kaupallisissa kiinteistöissä.

– Yli 200 ostoskeskusta on vaarassa mennä konkurssiin ja niiden liitto on pyytänyt Kremliltä edullisia lainoja.

Talousongelmat näkyvät myös sosiaalisina ongelmina. Rikolliset ovat kääntäneet katseensa kohti elintarvikkeita, kirjoittaa toimittaja Jason Corcoran The Moscow Timesissä julkaistussa mielipidekirjoituksessa.

Paikoin varastettua voita myydään hänen mukaansa esimerkiksi metroasemilla tai sosiaalisen median ryhmissä. Joissain kaupoissa voipaketit on suojattu lukollisilla häkeillä varkauksien estämiseksi.

Today’s Russian papers on today’s economic problems in Russia: “Butter 30% more expensive than last year…price of potatoes up 65%.” Plus, the rouble falls past 100 against the dollar & “Chinese banks tighten checks on payments…” #ReadingRussia pic.twitter.com/VrGcb9nOo3

Russia is in very deep trouble because its economy cannot sustain the war expenditures on the scale it needs to be able to advance for much longer. Even Moscow-based analysts now warn that 2025 would be dire indeed. But don't take my word for it. Here's an overview.

1/15

— Branislav Slantchev (@slantchev) November 23, 2024