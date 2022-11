Venäjän suurten tappioiden sarja jatkuu – asiantuntija listaa syyt

King’s College Londonin sotatieteiden laitoksen tutkija ja entinen Britannian asevoimien upseeri Mike Martin uskoo Ukrainan lopulta voittavan sodan Venäjää vastaan.

– Lukuun ottamatta sodan alkuvaiheita, jolloin Venäjä valtasi todella nopeasti melko paljon alueita, venäläiset ovat viimeisen kuuden kuukauden aikana menettäneet (miehittämiään) alueita ukrainalaisille, Martin sanoo The Sun -uutissivustolle antamassaan videohaastattelussa (jutun alla).

– Ukrainalaiset ovat vallanneet alueitaan takaisin venäläisiltä.

Venäläiset tekivät suuren vetäytymisoperaation Kiovan ympäristössä huhtikuussa. Elo-syyskuun vaihteessa alkoi toinen suuri Ukrainan vastahyökkäys maan koillisosassa Harkovassa.

– Ja aivan äskettäin olemme nähneet venäläisten vetäytyvän Hersonin kaupungista, Martin toteaa.

Ukrainan joukot valtasivat Hersonin kaupungin takaisin venäläisiltä miehittäjiltä toissa viikon viikonloppuna. Herson on samannimisen hallinnollisen alueen pääkaupunki Etelä-Ukrainassa Dnepr-joen rannalla. Nyt Venäjä rakentaa uusia puolustusasemia Dnepr-joen itäpuolella.

Martin kertoo ukrainalaisten vallanneen Venäjältä takaisin kymmenien tuhansien neliökilometrien verran maata.

Hänen mukaansa on olemassa useita syitä, miksi Ukraina on ottanut itselleen aloitteen sodassa.

– Ja uskon, että he lopulta voittavat tämän sodan.

Ensinnäkin ukrainalaisten taistelutahto on paljon korkeampi kuin venäläisten.

– Venäjän pakkovärvätyt reserviläiset ovat huonosti varusteltuja ja heidän taistelutahtonsa on erittäin alhainen, Martin toteaa.

– Ukrainalaiset taistelevat puolustaakseen kotimaansa. He taistelevat olemassaolostaan.

Toinen tärkeä seikka sotatoimissa on logistiikka.

– Pommit, luodit, polttoaine. Venäjän logistiikka on melko heikolla tasolla, ja ukrainalaiset ovat jatkuvasti hyökänneet sitä vastaan, joten venäläisillä sotilailla ei ole tärkeitä tarvikkeita, Martin sanoo.

– Toisaalta ukrainalaisten logistiikka toimii erittäin hyvin. He taistelevat kotikentällään, ja paikalliset kylät tukevat heitä.

Martin kiinnittää huomiota myös siihen, kuinka armeijat taistelevat.

– Venäjän armeija toimii hierarkkisen ylhäältä alas -mallin mukaisesti. Heillä on pakkovärvättyjä sotilaita, jotka pakotetaan rintamalle. Käskyt tulevat ylhäältä, ja ne valuvat alaspäin pohjaa kohti ja jokaisen on tehtävä mitä käsketään.

– Ukrainalaiset puolestaan taistelevat paljon enemmän eurooppalaisten tai USA:n armeijoiden tavoin. Tässä mallissa ihmisille kerrotaan, mitä heidän on saavutettava, mutta ei sitä, miten se tehdään. Se tekee armeijasta paljon joustavamman, ja joukot voivat reagoida paremmin takaiskuihin tai hyödyntää mahdollisuuksia.

Hänen mukaansa taktisella tasolla ukrainalaiset ovat taistelleet venäläisiä paremmin.

– Ukrainan joukot pystyvät tekemään päätöksiä nopeammin, kun taas venäläiset kysyvät edelleen komentoketjussaan, kuinka heidän pitäisi reagoida eri tilanteisiin.

Nice little explainer here by @TheSun and yours truly on how the Russians lost Kherson. https://t.co/noBoujkxrp

— Mike Martin 🔶 (@ThreshedThought) November 18, 2022