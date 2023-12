Venäjän Storm-Z-rynnäkköjoukkojen haavoittuneilta sotilailta estetään pääsy sairaaloihin, ja heidät lähetetään takaisin Ukrainan rintaman etulinjaan hoitamattomien vammojen kanssa, kertovat venäläiset vapaaehtoistyöntekijät.

Storm-Z-yksiköt on tiettävästi koottu pääosin vangeista, jotka sotivat saadakseen armahduksen. Joukkoihin määrätään lisäksi esimerkiksi päihteiden käytöstä, rettelöinnistä tai niskuroinnista rangaistuja sotilaita.

Svetlana Matveenkova on yrittänyt saada hoitoa sirpaleista haavoittuneelle 19-vuotiaalle pojalleen ja kolmelle hänen kollegalleen. Miehet käännytettiin ensin pois Rostovin alueella sijaitsevasta sotilassairaalasta, kertoo Donin Rostovin paikallinen 161.ru-uutissivusto.

Tuhottu venäläinen panssarivaunu Ukrainassa. LEHTIKUVA/JUSSI NUKARI

– He saapuivat [sairaalaan], mutta heillä ei ollut asiakirjoja mukana. Heille sanottiin: ”Keitä te olette? Häipykää täältä”. Siinä kaikki. Bussi lähti, eikä heitä päästetty sairaalaan, Svetlana sanoo.

Näin toimittiin siitä huolimatta, että miehet olivat vakavasti haavoittuneita.

– He kaikki ovat sirpaleiden peitossa, he kärsivät kranaattikauhusta ja posttraumaattisesta stressihäiriöstä. He eivät kuule mitään. Esimerkiksi poikani nenästä vuotaa jatkuvasti verta, ja hän kaatuilee, Svetlana kertoo.

– Sirpalehaavan jälkeen hän ei voi astua jalallaan, mutta hänelle kerrotaan, että hän on täysin kunnossa. Toisella pojalla on proteesi. Kolmannella pojalla on katkenneita hermonpäitä.

”Ilman rahaa ei saa hoitoa”

Svetlana sai haavoittuneet miehet sotilassairaalaan soitettuaan päivystävälle upseerille, mutta miehille kerrottiin seuraavana aamuna, että helikopteri veisi heidät taksisin etulinjaan.

Lopulta vapaaehtoistyöntekijät auttoivat tilanteessa, ja kaikki neljä haavoittunutta sotilasta vietiin muihin sairaaloihin. Svetlanan piti kuitenkin maksaa hoidosta ja tutkimuksista itse. Samalla rintamalle paluuta lykättiin 11. joulukuuta asti.

– (Sotilaat) eivät saa mitään ilman rahaa, ei edes hoitoa. Kaikki heidän ympärillään pyytävät rahaa, hän toteaa.

Jopa raajansa menettäneillä on ollut vakavia vaikeuksia saada hoitoa.

Kranaattikonekivääri Venäjän joukkojen tuliasemassa Ukrainan rintamalla. / mil.ru

Rostovin vapaaehtoiskoordinaattorina toimivan Elenan mukaan Storm-Z-rynnäkköjoukkojen jäsenten huono kohtelu ei ole ennennäkemätöntä. Näillä sotilailla on erityinen ongelma – heidät viedään sotilassairaaloihin vain, jos heillä on paperit, joita Storm-Z-joukkojen jäsenille ei usein anneta.

Tämä kuvastaa Venäjällä vakiintunutta ilmiötä, jossa Ukrainaan sotimaan värvätyt venäläisvangit ovat muuttuneet ”haamusotilaiksi”. Storm-Z-taistelijat ovat niin sanottuja haamusotilaita, koska he taistelevat Ukrainassa tuntemattomina ja kuolemat salataan. Heitä ei ole virallisesti puolustusministeriön kirjoissa. Heiltä evätään palkat ja haavoittumisesta sekä kuolemantapauksista maksettavat vakuutuskorvaukset. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Elena kertoo tietävänsä muita tapauksia, joissa vakavasti vammautuneita ja jopa raajansa menettäneitä Storm-Z-taistelijoita palautettiin etulinjaan.

– Joillakin ei ole edes käsiä. He lähettävät heidät etulinjaan. Miten heidän pitäisi ampua ja pidellä rynnäkkökivääriä?