Venäläiset vangit, jotka allekirjoittivat puolustusministeriön kanssa sopimukset taistellakseen Ukrainassa eräässä Storm Z -yksikössä, ovat julkaisseet videoita sosiaalisessa mediassa, kertoo Radio Free Europe.

Videot antavat kuvan yksiköistä, joita Venäjän asevoimat käyttää niin sanottujen ”lihahyökkäysten” suorittamiseen.

Nämä yksiköt taistelevat etulinjan vaarallisimmilla alueilla, ja ne lähetetään usein ihmisaaltoina juoksuhautojen yli itsemurhatehtäviin Venäjän vakinaisten joukkojen ja panssarivaunujen edellä. Storm Z -yksiköt koostuvat suurelta osin entisistä armahdusta tavoittelevista vangeista.

Videoilla esiintyvät venäläisvangit kertovat, että heistä muodostettiin erityisosasto koodinimeltään ”Mustat”. Nimi viittaa osaston yöllisiin tehtäviin ja täysin mustiin asuihin.

Radio Free Europen mukaan kyseinen erityisosasto tuhottiin rajuissa taisteluissa kokonaan vain kuusi viikkoa sen jälkeen, kun he olivat allekirjoittaneet sopimuksensa.

Huhtikuun 7. päivänä 2023, vähän ennen kuin miehet lähetettiin ”lihamyllyyn” Svatoven lähellä Itä-Ukrainassa, useat heistä tallensivat videoviestejä sukulaisilleen siltä varalta, että he kuolisivat taisteluissa. Heidät listattiin myöhemmin kadonneiksi.

Tässä vaiheessa miehet olivat ymmärtäneet, että heidän tilanteensa on erittäin vaikea ja vaarallinen. Osasto toimi salaa ilman asiakirjoja, palkkaa tai henkilöllisyystodistuksia. Sotilaat kertovat videolla, että he ovat ”kuin varjoja”.

Brittiläinen sotahistorioitsija ja kirjailija Chris Owen toteaa viestipalvelu X:ssä, että tämä on tyypillinen tarina monien vankitaistelijoiden kohdalla.

Verkkouutiset kertoo tässä jutussa, kuinka Ukrainaan sotimaan värvätyt venäläisvangit ovat muuttuneet ”haamusotilaiksi”. Storm Z -taistelijat ovat niin sanottuja haamusotilaita, koska he taistelevat Ukrainassa tuntemattomina ja kuolemat salataan. Heitä ei ole virallisesti puolustusministeriön kirjoissa. Heiltä evätään palkat ja haavoittumisesta sekä kuolemantapauksista maksettavat vakuutuskorvaukset. Miehet myös lähetetään takaisin rintamalle ennen kuin haavat ovat parantuneet.

Miehet kertovat videolla, että heillä on pulaa ammuksista ja varusteista. Hyökkäyksiä ei myöskään johdeta kunnolla, ja heiltä pimitetään tarkoituksella tärkeitä tietoja.

