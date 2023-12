Venäjän sotilaskoneita Suomenlahdella – pilotti kuvasi matkustajakoneesta

Suomenlahdella lensi tänään kaksi venäläistä Tu-22M3-pommikonetta. Niitä saattamassa oli Su-30SM-hävittäjiä.

Suomalaispilotti Juho Tuomisto kuvasi venäläiskoneita oman koneensa ikkunasta. Tuomiston X-palvelussa jakamssa alta löytyvässä kuvassa näkyy yksi pommittaja ja yksi hävittäjä.

– Tänään lennonjohto ei päästänyt Suomenlahdella heti matkalentokorkeuteen. Pyysivät katsomaan ikkunasta ja syy selvisi. Näkyi yhteensä neljä konetta, joista kahdella oli transponderin A-moodi päällä ja näkyi meidän tcas-näytöllä. Tämä voisi olla vaikka joku tunnistustehtävä…, Tuomisto kirjoittaa päivityksessään.

Sosiaalisessa mediassa on kiertänyt Venäjän asevoimien video (alla), jonka kerrotaan näyttävän pätkiä Suomenlahden lennosta. Videolla näkyvä Tu-22M3-kone oli aseistettu risteilyohjuksella.

Tuomiston kuvista kertoi ensin Lentoposti.

Two Tu-22M3 long-range bombers escorted by Su-30SM fighters performed a scheduled flight over the Baltic Sea.

The flight duration was about 5 hours.

📹MoD RF

/Dec. 16/ pic.twitter.com/uohttEdHkf

— Massimo Frantarelli (@MrFrantarelli) December 16, 2023