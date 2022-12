Venäjän sotilaiden härski huijaus: Istuvat korsuissa ja esittävät komentajille sotivansa radiossa

Ukrainan rintamalla taisteleva Topaz-niminen venäläinen vapaaehtoinen valittaa Telegramissa Venäjän epäonnistuneesta liikekannallepanosta.

Hänen mukaansa pakkovärvätyt venäläissotilaat muun muassa sabotoivat tehtäviä tekaistun radioliikenteen avulla välttääkseen taisteluita.

Topaz kertoo Wartranslated-sivuston englanniksi kääntämässä tekstissä, kuinka liikekannallepano on epäonnistunut täysin. Valtaosa – 70-80 prosenttia – mobilisoiduista sotilaista ei ole taistelukelpoisia useasta syystä.

Ensinnäkin he eivät ole saaneet laadukasta sotilaskoulutusta. Toiseksi pakkovärvätyiltä puuttuu myös ideologinen motivaatio, koska niin kutusutulla sotilaallisella erikoisoperaatiolla ei ole selkeitä tavoitteita, joista viranomaisten ja tiedotusvälineiden tulisi tiedottaa selkeästi.

– Mobilisoidut eivät ymmärrä, mitä Ukrainan denatsifiointi ja demilitarisointi tarkoittavat, Topaz kertoo.

Edellä kuvatun seurauksena pakkovärvätyt harjoittavat hänen mukaansa laajamittaista tahallista ja tahatonta tehtävien sabotointia.

– Sotilaat oppivat pelaamaan ”radiopelejä” eli jäljittelemään taistelutehtäviä ja niihin liittyviä viestejä radiossa, vaikka he oikeasti istuvat mukavassa ja turvallisessa korsussa.

Topaz korostaa myös, että kokeneemmat ja kurinalaisemmat sotilaat taistelevat eri paikoissa kuin pakkovärvätyt, joten kurittomuus rehottaa mobilisoitujen sotilaiden keskuudessa.

Lisäksi Venäjän armeijalla on vakava pula tykistökranaateista.

– Tämä ongelma on muuttumassa vakavasta kriittiseksi etulinjassa. Jos mikään ei muutu ja asialle ei tehdä mitään, vihollinen (ukrainalaiset) saa lähitulevaisuudessa ylivoiman tykistössä, Topaz sanoo.

– On ymmärrettävä se tosiasia, että kaikki armeijamme onnistumiset, sekä hyökätessä että puolustettaessa, ovat seurausta tykistömme ylivoimasta.

Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan helmikuussa. Lukuisat mediatiedot ja sosiaalisessa mediassa kiertävät videot kertovat, kuinka palvelukseen määrätyt venäläissotilaat lähetetään Ukrainaan ilman riittävää koulutusta, ja heiltä puuttuvat asianmukaiset tarvikkeet, ruoka-annokset, aseet ja muut varusteet. Myös majoituksen ja johtamisen tason sanotaan olevan huonoa tai olematonta.

Russian fighter Topaz, who is part of the nazi Rusich unit, complains about mobilisation and shell hunger, in a telegram post. He says the mobilised are sabotaging missions by faking radio interactions while sitting in comfy dugouts. The translation is below: pic.twitter.com/0q01tDqOmO

— Dmitri (@wartranslated) December 28, 2022