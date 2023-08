Venäjän sotilaat valittavat: Moskovalaiset eivät pidä meistä

Venäläisen sotabloggaajan haastattelemat sotilaat kertovat rentoutuneensa lomallaan Siperiassa sijaitsevassa Novosibirskin kaupungissa, sillä siellä heidän kaltaisiaan kohdellaan kunnioittavasti.

– Toisin kuin Moskovassa, mikä on hyvin surullista, toinen sotilaista sanoo.

Suosittu venäläisten julkaisemaa sotamateriaalia kääntävä War translated -tili on jakanut X:ssä osan haastattelusta englanninkielisillä tekstityksillä. Videolla toinen sotilaista toteaa kokeneensa saman, kuin aiempi.

– Niin, jos olet metrossa, ihmiset siirtyvät kauemmas ja sanovat ”hyi, murhaaja”, mies kertoo.

Hänen mukaansa ”muita ihmisiä paremmat moskovalaiset” ihmettelevät, kuinka sotilaat eivät ole onnistuneet välttämään Ukrainaan joutumista esimerkiksi pakenemalla ulkomaille. He myös osoittelevat sotilaita sormillaan ja katsovat näitä ikävään sävyyn.

– En minä tullut vapaaehtoisesti, sain kutsuntakirjeen ja saavuin paikalle. En juossut pakoon tai piiloutuneet, kuten he, mies valittaa.

– Käyttäydyin kuin lakia kunnioittavan kansalaisen kuuluu, mutta kun pääsen lomille, minua osoitellaan sormilla, hän jatkaa videon lopuksi.

WarGonzo's Pegov thought an interview with mobiks would be a great idea, but they revealed how back home, they're not so popular, even called murderers.

United like never before. pic.twitter.com/EtJgDtQko9

— Dmitri (@wartranslated) August 21, 2023