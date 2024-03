Venäjän sotilaat pantiin ”lihahyökkäykseen” – hirveä lopputulos

Venäjän on käyttänyt ”lihahyökkäykseksi” kutsuttua taktiikkaa hyökkäyksissään Avdiikan alueella sijaitsevin kyliin.

Hyökkääjän joukko kertoo alla näkyvällä videolla, kuinka he kärsivät”lihahyökkäyksissä” merkittäviä tappioita.

Videon on jakanut Venäjän hyökkäystä Ukrainaan viestipalvelu X:ssä seuraava Wartranslated-tili.

Venäläissotilaiden mukaan heidät lähetettiin hyökkäämään ilman minkäänlaista tulitukea. Suuri osa joukosta kuoli tykistökeskityksissä ja konekivääritulessa.

Henkiin jääneet käskettiin hyökkäämään seuraavaksi uuteen kohteeseen Orlivkan alueella, mihin he eivät suostuneet suurten tappioiden ja olemattoman tuen vuoksi.

– Me 15 elossa olevaa kieltäydyimme hyökkäämästä, sotilas sanoo videolla.

Sotilaan mukaan prikaatin komentaja on uhkaillut heitä väkivallalla käskystä kieltäytymisen vuoksi.

Venäjän asevoimien ”lihahyökkäyksissä on kyse jalkaväen rynnäkköhyökkäyksestä, jonka tukena ei käytetä tykistöä tai minkäänlaista tulitukea. Verkkouutiset kertoo asiasta lisää tässä jutussa.

Russian mobilised revealed the true cost of making any progress in the tiny villages west of Avdiivka.

Fighters of the 98th rifle regiment were sent into a "meat assault" in Semenivka in Donetsk Oblast. When most of their groups were destroyed by artillery and machine gun fire,… pic.twitter.com/o1ri6rpE1V

— WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) March 30, 2024