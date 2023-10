Tätä on elämä Venäjän Storm-Z-joukoissa: ”Lihahyökkäyksiä” ja jopa 70 prosentin tappioita

Venäläiset sotabloggaajat kertovat synkkiä tarinoita Storm-Z-rynnäkköjoukkojen käytöstä taisteluissa. Storm-Z-yksiköt on tiettävästi koottu pääosin vangeista, jotka sotivat saadakseen armahduksen. Joukkoihin määrätään lisäksi esimerkiksi päihteiden käytöstä, rettelöinnistä tai niskuroinnista rangaistuja sotilaita.

Tunnettu venäläinen sotabloggaaja ja sotilas Svjatoslav Golikov kertoo suositulla Telegram-kanavallaan, millaista Storm-Z-joukkojen ”surullinen” rintamaelämä todellisuudessa on. Golikov on kertonut kouluttavansa yksiköitä itsekin.

Hänen mukaansa pahamaineisia joukkoja on heitetty niin Bahmutin kuin Avdijivkankin lihamyllyihin. Tappiot ovat olleet häkellyttäviä. Vastaavaa on kerrottu ukrainalaisista lähteistäkin.

– Hyökkäysjoukot on jauhettu [siellä] nollaan kirjaimellisesti muutamassa päivässä. Korvaamattomat tappiot ovat 40-70 prosentin luokkaa ja tilapäisesti taistelukyvyttömiä 60-30 prosenttia, Golikov kirjoittaa War Translatedin X:ssä julkaiseman käännöksen mukaan.

Hänen mukaansa ongelma on monipolvinen. Joukkoja ei ole koulutettu riittävästi tai varustettu asianmukaisesti. Hän kuvailee, kuinka sotilaita vain ”painostetaan” etulinjaan tästä huolimatta.

Toisena ongelmana Golikov mainitsee tykistötuen puuttumisen. Tämä on hänen mukaansa eräs syy tunnettuihin ”lihahyökkäyksiin”. Venäläisten viljelemällä käsitteellä tarkoitetaan käytännössä menneiden aikojen taistelutantereet mieleen tuovia ihmisaaltoja vihollisen asemia kohti.

Nimimerkillä Vozhak Z Telegramissa rintamakokemuksistaan kertova venäläinen sotilas totesi hiljattain päivityksessään toveriensa pyytäneen häntä kuvailemaan tällaisia hyökkäyksiä julkisesti. Sotilas aloittaa kirjoituksensa toteamalla, ettei suosi tappioista puhumista, koska sellainen pelaa Ukrainan pussiin. Kovien taistelujen näyttämönä olevassa Avdijivkassa palveleva sotilas kuitenkin perustelee päivitystään kuvailemalla tilanteen olevan nyt kireä.

– Mikä siis on ”lihahyökkäys”? Kyse on mistä tahansa jalkaväen hyökkäyksestä, joka tehdään ilman tykistön tukea ja ilman, että vihollisen tuliasemat pyritään hiljentämään. Miksi näin sitten tapahtuu? Pitkälti siksi, koska keinoja tällaiseen tulitukeen ei ole tai sitten sen käyttöä ei osata johtaa oikein, sotilas sadattelee.

Hän kuvailee esimerkkihyökkäystä Avdijivkassa.

– Meidän lohkollamme tilanne on sellainen, ettemme edes pääse henkilökohtaisten aseidemme kantaman päähän [Ukrainan asemista]. Meitä kulutetaan matkalla kranaatinheittimillä ja panssariajoneuvojen aseilla. Tankkimme alkavat tehdä töitä ja vihollisen kamikazet [pommilennokit] hakeutuvat heti niiden kimppuun. Tästä johtuvat tappiot. Tällainen on lihahyökkäys yksinkertaisimmillaan. Tulos on pyöreä nolla.

Vozhak Z:n tarina vastaa länsimaisia arvioita ja ukrainalaisia havaintoja venäläisten huonosta koordinaatiosta eri aselajien ja joukkojen kesken. Sotilas kuvailee, kuinka kahden vierekkäin hyökkäävän rykmentin kohdalla voi olla niin, että toisella on tulitukea ja toisella ei. Tässä tilanteessa voi hänen mukaansa vain ”toivoa, että naapurilta saa apua”.

– Meillä on kaukainen haave, että hyökkäystemme tarkoituksena on kuluttaa heidät [ukrainalaiset] loppuun. Sitten vakituisen armeijan joukot tulevat paikalle ja antavat viimeisen iskun. Panemme toivomme Jumalaan. Kunhan rykmenttimme ei vain koe loppuaan tuon armeijan vasta marssiessa paikalle, sotilas sanoo.

Sotabloggaaja Svatjoslav Golikov kertoo, ettei Storm-Z-joukkojen komentajille anneta mahdollisuutta suunnitella itse, miten he haluavat tavoitteensa saavuttaa. Joukot määrätään Golikovin mukaan lisäksi taisteluun usein ”hälytystilassa” ilman mitään mahdollisuutta tutustua tilanteeseen ennalta.

Tappioiden suuri määrä johtuu hänen mukaansa erityisesti siitä, ettei haavoittuneita pystytä evakuoimaan taistelukentältä Ukrainan tykistötulen keskellä.

– Yllä mainitut tekijät johtavat järjestään siihen, että rynnäkköjoukot jauhetaan tomuksi ilman, että ne saavuttavat merkittäviä tuloksia, hän summaa.

Svjatoslav Golikov kirjoittaa ymmärtävänsä, että Venäjän sodanjohto suhtautuu Storm-Z-yksiköihin käytännössä rangaistuskomppanioina.

– Mutta jos unohdamme semantiikan, on kyse suoraan sanottuna riittävän motivoituneiden henkilöresurssien järjettömästä käytöstä ja tehottomasta tuhlauksesta, hän ryöpyttää.

Venäläisten kertoma on vahvistettu myös länsimaisista lähteistä. Esimerkiksi Britannian sotilastiedustelu kuvaili hiljattain Ukraina-tilannekatsauksessaan, että Storm-Z-yksiköt ovat rajusta rintamakohtelustaan huolimatta viimeisinä Venäjän asevoimien huolto- ja lääkintälistalla.

Joukkojen käytön on arvioitu olevan jälleen yksi oire Venäjän asevoimia vaivaavasta miespulasta.

Russian instructor describes the assault methods of penal Storm Z units in Avdiivka, who take significant losses due to being considered less valuable. He mentions irreversible losses to 40-70%.https://t.co/CnLYAr5I8w pic.twitter.com/9bMbdWlt82 — Dmitri (@wartranslated) October 30, 2023