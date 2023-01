Venäjän sotilaat pakenevat videolla omiin törmäilevää tankkia

Ukrainan puolustusministeriö on jakanut ukrainalaislennokin kuvaaman videon, jolla näkyy kuinka venäläispanssarivaunu törmäilee omiin vaunuihin ja pudottaa tykkiputkellaan miehistönkuljetusvaunun päällä olleet sotilaat. Eräs pudonneista sotilaista vaikuttaa jäävän makaamaan loukkaantuneena maahan vaunun vierelle, kun muut pakenevat paikalta.

– Mobilisoitujen venäläisten jalkaväkimiesten suurin uhka ovat mobilisoidut panssarivaunumiehet, kommentoi Ukrainan puolustusministeriö videota.

Videolla näkyy, ettei venäläinen vaunumiehistö hallitse kunnolla vaunuaan ja sen tykkitornia. Venäjän liikekannallepanossa aseisiin kutsuttujen reserviläisten koulutuksen on kerrottu kestävän vain muutamia päiviä.

Lisäksi venäläiset sotabloggarit ovat valittaneet, että toisessa aselajissa palvelleita reserviläisiä on sijoitettu heille entuudestaan tuntemattomiin aselajeihin. Panssarirykmentin komentajaksi on saatettu nimittää ilmatorjuntaupseeri ja hänen alaisuuteensa pataljoonan komentajaksi miliisiupseeri, kuten Verkkouutiset on aiemmin kertonut tässä.