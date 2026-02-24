Neljä vuotta Venäjän täysimittaisen Ukrainaa vastaan kohdistuneen hyökkäyksen alkamisen jälkeen venäläiset sotabloggaajat pohtivat sodan aiheuttamia muutoksia Venäjällä. Jotkut venäläissotilaat miettivät, mitä varten tämä kaikki tehtiin, kertoo brittiläinen historioitsija ja kirjailija Chris Owen X-palvelussa.

Hän viittaa muun muassa Nikita Tretjakovin kirjoitukseen Telegramissa:

– Monipuoliset ajatuksemme ja kysymyksemme yhtyvät yhteen asiaan: mitä tapahtuu selustassamme, kun me olemme täällä – kaukana perheistämme, rakkaistamme ja menneistä elämistämme – puolustamassa isänmaata parhaamme mukaan ja näennäisesti niin kunniallisesti kuin voimme, Tretjakov pohtii.

– Mitä isänmaassa tapahtuu selkämme takana? Miksi tuntuu yhä epämukavammalta kävellä kaupungeissamme sotilasunivormussa – nyt myös Donetskissa ja Luhanskissa – joka vuosi?

Tretjakovin mukaan ihmiset ovat alkaneet suhtautua sotilaisiin halveksuen kutsuen heitä svoshnikeiksi.

Sanalla viitataan venäläissotilaisiin, jotka sotivat Ukrainassa tai jotka ovat palanneet rintamalta kotiin. SVO tarkoittaa sotilaallista erikoisoperaatiota, joksi virallinen Venäjä kutsuu Ukrainassa käymää raakaa hyökkäyssotaansa.

– Miksi elämä – sähkö, ruoka, bensiini, liikenne, kaikki! – on niin kallista?

Tretjakov pohtii, miksi Kreml lähti sotaan, vaikka Venäjän digitalisaatio kehittyi ja julkiset palvelut sekä pankit toimivat.

– Ja nyt, kun palaamme lomalle esimerkiksi Krasnojarskiin, huomaamme, että mobiilinettimme on poikki.

– Miksi meitä väitetysti edustavat ihmiset puhuvat televisiossa tavalla, etteivät he selvästikään tiedä mitään (Ukrainan) rintamasta tai yksinkertaisesti valehtelevat.

Tretjakovin mukaan näihin kysymyksiin on varmasti olemassa erittäin nokkelia vastauksia.

– Mutta riippumatta siitä, kuinka monta vastausta saamme, en pääse eroon tunteesta, että kun me täällä puolustamme kotimaamme niiltä, ​​jotka haluavat tuhota ja ryöstää sen, joku toinen, paljon ovelampi vihollinen, ryöstää ja hävittää kotimaamme selkämme takana. He turmelevat sen niin perusteellisesti, että pian se on täysin tunnistamaton.