Kremlin sotabudjetti räjähti: Ensi vuonna asevoimiin yli 100 miljardia euroa

Ukrainan sodan aiheuttamat kulut ovat luoneet yhä kasvavaa painetta Venäjän valtiontaloudelle.

Kreml ilmoittaa käyttävänsä vuoden 2024 aikana lähes yksitoista biljoonaa ruplaa eli noin 103 miljardia euroa puolustusmenoihin. Summa on kolminkertainen vuoteen 2021 verrattuna ja 70 prosenttia suurempi kuin mitä ensi vuodelle alun perin suunniteltiin.

Venäjän hallitus yrittää Financial Times -lehden mukaan haalia rahat kasaan tavanomaisesta poikkeavin keinoin, kuten kertaluonteisilla veroilla ja muilla maksuilla. Varoja kerätään myös Venäjältä lähtevien länsimaisten yritysten ”vapaaehtoisista lahjoituksista”.

Talousministeri Anton Siluanov vakuutti asevoimien palkkoihin ja kalustohankintoihin varattujen rahojen riittävän ”erityisoperaation” kulujen kattamiseen. Asevoimiin käytetään ensi vuonna kuusi prosenttia bruttokansantuotteesta eli ensimmäistä kertaa enemmän kuin sosiaaliturvaan.

Chicagon yliopiston professori Konstantin Sonin uskoo presidentti Vladimir Putinin keskittyvän tällä hetkellä vain sotaan ja valta-asemansa säilyttämiseen. Budjettiprosessisa varattiin ensin riittävästi rahaa sotamenoihin ja vasta sen jälkeen muuhun.

– Tehdäkseen tämän heidän on jatkuvasti etsittävä uusia tulonlähteitä, jotta summa saadaan haalittua kasaan, Sonin sanoo FT:lle.

Venäläisten verotusta joudutaan kiristämään ja energiatuottajien tukia leikkaamaan. Asiantuntijoiden mukaan sodan aiheuttamien kulujen kattaminen voi siitä huolimatta olla vaikeaa, sillä budjetti perustuu varsin optimistisiin arvioihin tulevasta talouskehityksestä.

