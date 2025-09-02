Venäjän sanotaan menettäneen yli kaksi divisioonaa sotilaita elokuussa

Venäjän armeija menetti elokuussa Ukrainan vastaisessa sodassa 1 304 tykistöjärjestelmää.

– Koko elokuun ajan vihollinen yritti painostaa Ukrainan puolustusta rintaman eri alueilla uhraten suuren määrän jalkaväkeään. Tämän seurauksena Venäjän armeija kärsi 31. elokuuta 28 790 henkilötappiota, mukaan lukien kaatuneet ja haavoittuneet. Tämä vastaa yli kahta divisioonaa, puolustusministeriön raportissa sanottiin Ukrinformin mukaan.

Puolustusvoimat myös vaurioittivat tai tuhosivat 1 304 vihollisen tykistöjärjestelmää.

Puolustusvoimat tekivät aktiivisesti toimintakyvyttömiksi ja tuhosivat Venäjän armeijan ajoneuvoja, ja tappiot olivat 3 505 sotilasajoneuvoa ja säiliöautoa.

– Vaikka vihollinen pyrkii vähentämään raskaiden panssaroitujen ajoneuvojen käyttöä niiden haavoittuvuuden vuoksi taistelukentällä, sotilaamme metsästivät aktiivisesti vihollisen panssarivaunuja koko elokuun ajan. Kesän viimeisen kuukauden aikana Venäjän menetti 87 panssarivaunua ja 161 panssaroitua taisteluajoneuvoa, puolustusministeriö kertoi.

Ukrinformin mukaan Venäjän joukkojen kokonaistappiot sodassa Ukrainaa vastaan 24. helmikuuta 2022 ja 2. syyskuuta 2025 välisenä aikana ovat 1 083 790 sotilasta, joista 800 maanantaina.