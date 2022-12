Venäjän sanotaan laajentavan puolustusasemiaan Ukrainan rajalla

Venäjä on hiljattain alkanut laajentaa puolustusasemiaan kansainvälisellä Ukrainan-vastaisella rajallaan ja syvällä Venäjän Belgorodin alueella, selviää Britannian puolustusministeriön tiedustelukatsauksesta.

Belgorodin kuvernööri ilmoitti 6. joulukuuta 2022 perustavansa paikallisia ”itsepuolustusyksiköitä”.

Katsauksen mukaan Belgorodissa on raportoitu juoksuhautojen kaivamisesta ainakin huhtikuusta 2022 lähtien, mutta uudet rakennelmat ovat luultavasti monimutkaisempia järjestelmiä, jotka on suunniteltu torjumaan mekanisoitujen taisteluosastojen hyökkäyksiä.

– On realistinen mahdollisuus, että Venäjän viranomaiset edistävät puolustusvalmisteluita kansainvälisesti tunnustetulla Venäjän alueella lisätäkseen isänmaallista tunnetta, katsauksessa todetaan.

– Tämä kuitenkin havainnollistaa luultavasti joidenkin venäläisten päättäjien aitoa (mutta perusteetonta) uskoa siihen, että Ukrainan joukot muodostavat uskottavan hyökkäysuhan.

Katsauksen mukaan strategisen arvioinnin puute on yksi Venäjän keskushallinnon kriittisistä heikkouksista, kuten Venäjän alkuperäinen päätös hyökätä Ukrainaan osoitti.

– Puolueetonta virallista analyysiä heikentää lähes varmasti taipumus ryhmäajatteluun ja poliittisesti tarkoituksenmukaisiin johtopäätöksiin.

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 7, 2022