Venäjän Rubicon-yksiköt piinaavat Ukrainaa – ”Suurin haaste rintamalla”

Venäjä on ottanut Ukrainan etumatkaa kiinni droonien käytössä, sanoo eturivin sotilasasiantuntija Michael Kofman.

Ukrainan rintamalla jälleen vieraillut Kofman kertoo X:n ketjussaan kokemastaan ja näkemästään. Hänen mukaansa etulinjan ukrainalaiset nostavat nyt suurimpana haasteenaan esiin Venäjän Rubicon-joukot.

Kyseessä ovat lennokkien käyttöön erikoistuneet verrattain uudet venäläisyksiköt. Ne kuuluvat Kofmanin mukaan nykyisin kaikkiin etulinjan venäläisjoukkoihin.

Asiantuntija kuvailee venäläisten muodostaneen ”oman lennokkien hyökkäyslinjan”. Tämä kielii siitä, miten Venäjän asevoimat on sopeutunut rintaman uuteen todellisuuteen, jossa valtaosa etulinjan tappioista tulee lennokeista.

Uudet droonijoukot keskittyvät nimenomaisesti puuttumaan Ukrainan lennokkien käyttöön ja logistiikkaan.

– Rubicon-joukot keskittyvät katkomaan huoltoyhteyksiä valokuitukaapeleita käyttävillä lennokeilla 20-25 kilometriä etulinjan takana, lennokkien asemien tuhoamiseen ja Ukrainan lennokkien pysäyttämiseen (siivillä varustetut tiedustelulennokit ja raskaat monimoottoriset), Carnegie Endowment for International Peace -ajatushautomon vanhempi tutkija sanoo.

– Venäjän drooniyksiköistä on kaiken kaikkiaan tullut paremmin järjestäytyneitä, hän jatkaa.

Michael Kofmanin mukaan tilanne ei tarkoita, että Ukraina olisi menettänyt laadullisen etumatkansa drooneissa. Etumatka on kuitenkin hänen mukaansa kaventunut ja Venäjä jatkaa sopeutumista etulinjan oloihin ja kehittyy. Tämä merkitsee sitä, että Ukrainan on Kofmanin mukaan löydettävä nyt uusia tapoja pysyä edellä vihollistaan.

Rubicon formations focus on severing logistics with fiber-optic drones operating 20-25km behind the front line, destroying drone positions, and intercepting Ukrainian drones (winged ISR/heavy multirotor). In general, Russian drone units have become better organized. 6/

— Michael Kofman (@KofmanMichael) July 31, 2025