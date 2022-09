Varoitus Venäjän romahduksesta – neljä uhkakuvaa kaaoksesta

Venäjän hajoaminen osiin ja tasavaltojen irrottautuminen federaatiosta on väistämätöntä, kirjoittavat Venäjä-asiantuntijat Valerii Pekar ja Mychailo Wynnyckyj New Eastern Europe -lehdessä.

Kehitys olisi heidän mukaansa jatkoa Neuvostoliiton romahdukselle.

– Poliittinen kokonaisuus, jota (Yhdysvaltain) presidentti Ronald Reagan kutsui aikoinaan ”pahan valtakunnaksi”, lakkasi olemasta, mutta sen seuraajavaltio eli Venäjän federaatio säilyi ja rakentui yhtä aggressiiviseksi imperiumiksi. Neuvostoliiton jälkeisenä aikana kommunistinen ideologia korvattiin vähitellen venäläisellä nationalismilla, mutta tämä muutos vain viivästytti Moskovasta nimellisesti hallitun valtavan imperiumin väistämätöntä romahtamista.

Venäjän federaatio koostuu asiantuntijoiden mukaan lukuisista etnisesti kirjavista tasavalloista, jotka yrittivät jo Neuvostoliiton romahtamisen aikana julistautua suvereeneiksi.

– Virallisten tietojen mukaan 22 prosenttia Venäjän federaation väestöstä ei ole etnisesti venäläisiä. Itse asiassa tämä luku on todennäköisesti suurempi, ehkä jopa kaksi kertaa isompi.

Presidentti Vladimir Putinilla on yhä enemmän vaikeuksia pitää imperiumiaan kasassa.

– Samankaltaisuuksia vuosien 1991 ja 2022 välillä ovat vaikea taloudellinen tilanne, liittovaltion nopea heikkeneminen, identiteettien nousu ja ideologioiden romahtaminen, vakauden puute politiikassa ja arkielämässä, turvallisuuden heikkeneminen, epäjärjestyksen yleistyminen, lainvalvontaviranomaisten heikentyminen, paikallisen eliitin riittävä kypsyyden taso ja suuri paikallisten konfliktien todennäköisyys, Pekar ja Wynnyckyj listavaat haasteita.

Federaation hajoamista nopeuttavat heidän mukaansa myös epäonnistunut Ukrainan sota, joka tappioiden aiheuttaman tyytymättömyyden lisäksi lisää aseiden levinneisyyttä Venäjällä. Lisäksi lännen sanktiot, öljyn alhainen hinta, demografiset tekijät ja tiedon leviäminen digitaalisia kanavia kautta aiheuttavat harmaita hiuksia imperiumistaan kiinni pitävälle poliittiselle eliitille.

– Toisin sanoen kaikki Venäjän imperiumia koossa pitävät tekijät heikkenevät päivä päivältä yhä enemmän. Tämä ei tarkoita, että se hajoaisi välittömästi: jopa näissä olosuhteissa se voi pysyä koossa suhteellisen pitkän ajan, kunnes jokin shokki saa tasapainon järkkymään ja paljastaa järjestelmää yhdessä pitävien mekanismien puutteen. Jonain päivänä näemme, että Venäjän valtio on savijalkainen jättiläinen – aivan kuten sen armeija.

Valerii Pekar on dosentti ja Mychailo Wynnyckyj apulaisprofessori Kiovan Mohyla-akatemiassa.

Venäjän federaation romahdus aiheuttaisi asiantuntijoiden mukaan ”massiivisia uhkia” vakaudelle.

Ensimmäinen on ydinaseiden hallitsemattoman leviäminen.

– Sen sijaan, että laukaisukoodit olisivat yhden autoritaarisen hallitsijan käsissä Moskovassa, voivat ydinkärjet ja järjestelmät päätyä kymmenien tuntemattomien tai huonosti ymmärrettyjen uusien johtajien käsiin, jotka kukin aluksi kilpailisivat asemastaan ja alueista.

Toinen uhka olisi Kiinan vahvistuminen Siperian kustannuksella.

– Yksinoikeudellinen pääsy Venäjän rikkaimpien alueiden resursseihin tekisivät Kiinasta vahvemman ja myös röyhkeämmän kansainvälisissä suhteissa.

Kolmantena uhkana kirjoittajat pitävät radikaalin islamin nousua tasavalloissa, joissa asuu paljon muslimeja.

– Jotkut islamilaisen maailman kilpailevat johtajat voivat käyttää Venäjän federaation romahtamista hyväkseen saadakseen lisää painoarvoa ja vaikutusvaltaa.

Neljänneksi uhkaksi he listaavat pakolaisuuden.

– Riski sisäisistä konflikteista, etnisistä puhdistuksista ja alueellisista sodista voi johtaa ihmiskunnan lähihistorian isoimpaan pakolaiskriisiin, luultavasti kymmeniä miljoonia ihmisiä.

The time so start planning for Russia's inevitable collapse is now.

It is a thoroughly failed state already but with nukes. Imagine up to 80 nuclear Somalias in Eurasia.https://t.co/1BhaG89Xsm

— toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) September 8, 2022