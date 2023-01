Venäjän rekat kuljettavat videolla Etyjin panssaroituja ajoneuvoja

Venäläisen sotabloggaajan jakaman videon perusteella miehitetyssä Itä-Ukrainassa kuljetetaan Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin ajoneuvoja. Mihin ja miksi autoja rekoilla viedään on toistaiseksi hämärän peitossa.

Etyj varoitti asiasta tänään Twitterissä.

– Etyjillä ei ole läsnäoloa Donbasissa. Jos näette Etyjin tunnuksilla varustettuja ajoneuvoja Donbasissa, muistakaa, ettei niitä käytetä Etyjin tehtävissä, järjestön viralliselta tililtä todettiin.

Itä-Ukrainan tilannetta vuosia valvonut Etyjin tarkkailuoperaatio lopetettiin, kun Venäjä aloitti suurhyökkäyksen Ukrainaan helmikuussa 2022. Taakse jäi kymmeniä uutislähetyksistä tutuiksi tulleita valkoiseksi maalattuja panssaroituja maastoautoja.

@ChristopherJM that would explain this: https://t.co/QjHawB0cfX

— Mike Eckel (@Mike_Eckel) January 16, 2023