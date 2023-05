Venäjän rajaa puolustavat teini-ikäiset varusmiehet – ”Seisovat maalitauluina”

Eri media- ja some-tietojen mukaan Venäjän Ukrainan-vastaisten raja-alueiden turvallisuus on huonosti aseistettujen ja koulutettujen varusmiesten kontolla. Moni varusmies on vasta teini-ikäinen. Tämä saattaa olla eräs oire Venäjän asevoimien ja turvallisuusjoukkojen tunnetusta miespulasta.

Rajaa Venäjän Belgorodin alueen Graivoronissa puolusti suositun Telegram-kanavan julkaisemien tietojen mukaan vain parisenkymmentä varusmiestä, yksi luutnantti ja yksi liikekannallepanossa palvelukseen määrätty reserviläinen. Olemattoman puolustuksen väitetään olleen pääsyy siihen, että venäläiskapinallisiksi itseään luonnehtivat aseistetut ryhmät onnistuivat tunkeutumaan Venäjän alueelle Ukrainasta.

Brittiläinen sotahistorioitsija ja kirjailija Chris Owen on jakanut Twitterissä riippumattoman venäläisen 7×7-uutissivuston raportin, joka kuvaa yksityiskohtaisesti, miten vuoden mittaisen asepalveluksen käyviä 18–27-vuotiaita varusmiehiä käytetään Venäjän rajalla. Venäjän lain mukaan varusmiehiä ei saa lähettää maan rajojen ulkopuolelle suorittamaan asepalvelustaan.

Reserviläiset kuuluvat eri luokkaan, ja heitä on lähetetty runsaasti Ukrainan rintamalle liikekannallepanon seurauksena.

Raportin mukaan varusmiehiä on kuitenkin lähetetty runsain mitoin Venäjän Ukrainan-vastaiselle rajalle, jossa he ovat kaivaneet juoksuhautoja, miehittäneet linnoitettuja asemia ja joutuneet ukrainalaisten tulituksen alle. Ainakin seitsemän venäläisen varusmiehen kerrotaan saaneen surmansa, ja monien sanotaan haavoittuneen.

7×7 on haastatellut useiden varusmiesten äitejä, jotka kertovat tarkemmin poikiensa olosuhteista Venäjän puoleisilla raja-alueilla, joista on tullut osa aktiivista rintamalinjaa.

Raportista käy ilmi, kuinka varusmiehet saavat huonokuntoisia varusteita. Miehille annetaan rynnäkkökiväärit, mutta ei tarpeeksi ammuksia. Puutetta on usein myös ruoasta ja vedestä.

Äitien mukaan ensimmäisten kuuden kuukauden aikana varusmiehet kävivät ampumaradalla kerran tai kahdesti. Komentajien sanotaan väärentävän raportteja päivittäisistä harjoituksista. Miehiä myös määrätään aselajeihin, jotka eivät vastaa heidän koulutustaan.

Esimerkiksi erään varusmiehen yksikölle kerrottiin, että he saisivat kontolleen huoltotehtäviä miehitetyllä Krimin alueella. Pian kävi kuitenkin ilmi, että miehet lähetettiin Belgorodiin vahvistamaan ja vartioimaan raja-aluetta, jossa he altistuivat säännöllisesti ukrainalaisten tulitukselle.

Eräs varusmiesten joukko saapui junalla Valuikiin ja joutui heti tykkitulen kohteeksi. Miehet kaivoivat pellolle poterot, jotka sijaitsivat 15 kilometrin päässä rajasta.

– Pojat makasivat naamat mullassa kahden päivän ajan. Puolentoista kuukauden kuluttua heidät lähetettiin aivan rajan tuntumaan, eräs äiti kertoo.

Tämän jälkeen varusmiehet kaivoivat matalat juoksuhaudat ja rakensivat karkeat linnoitteet. Heitä johti ainoastaan yksi ammattiupseeri.

Varusmiesten kerrotaan olevan niin lähellä rajaa, että he näkevät ukrainalaisia sotilaita toisella puolella. Venäläiset asuvat korsuissa ja suorittavat rajavartijoiden tehtäviä. Varsinaiset rajavartijat ja Venäjän kansalliskaartin sotilaat on sijoitettu heidän taakseen.

– Millä he voivat vartioida rajaa? ruumiillaan? Jos tapahtuu läpimurto, mitä he tekevät, yksi äiti ihmettelee ääneen.

Hänen mukaansa varusmiehille on annettu radio, jotta he saavat yhteyden taka-alueilla oleviin komentajiinsa ja kansalliskaartiin.

– Joten he voivat ilmoittaa läpimurrosta ja että heidät tapetaan, koska he eivät voi tehdä mitään vihollista vastaan. He seisovat rajavartijoiden edessä maalitauluina.

– Omasta tahdostaan rajavartiolaitoksen palvelukseen astuneet palkkaa saavat aikuiset miehet seisovat kouluttamattomien nuorten takana, äiti parahtaa.

Raportti tuo esille ukrainalaisten suoran ja epäsuoran tulen psykologiset vaikutukset, joista nuoret venäläiset varusmiehet kärsivät.

1/ Reports that the Russian border in the Belgorod region was only lightly guarded by a small, mostly conscript force has highlighted how Russia's border protection relies on young conscripts, who are poorly armed and barely trained. ⬇️ pic.twitter.com/3MmTrBh6Qg

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) May 25, 2023