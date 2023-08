Venäjän puolustuslinjan väitetään pettäneen etelässä

Ukrainan asevoimat on ilmoittanut jatkaneensa etenemistä eteläisellä rintamalla Zaporizzjan alueella. Hyökkäyskärjen arvioidaan olevan noin viisi kilometriä aiemmin vallatun Robotynen kylän kaakkoispuolella, kertoo sotaa seuraava ISW-tutkimuslaitos.

Ukrainalaisjoukkojen uskotaan saavuttaneen Venäjän pääpuolustuslinjan edustalla olevan panssarihaudan ja aloittaneen sen ylittämisen jo tiistaina. Osa asiantuntijoista on huomauttanut, että satelliittikuvissa helposti näkyvien panssariesteiden ja juoksuhautojen merkitystä on ajoittain ylikorostettu mediassa.

Venäjä on todellisuudessa menettänyt jo kymmeniä vahvasti puolustettuja metsikköjä ja korkeampaan maastoon kaivettuja tuliasemia esimerkiksi Robotynen pohjois- ja koillispuolella. Vastahyökkäykseen osallistuvat ukrainalaisyksiköt ovat joutuneet läpäisemään useita tiiviitä miinakenttiä viime kuukausien aikana.

Rintamatilannetta seuraava suomalainen Black Bird -vapaaehtoisryhmä on nostanut esiin alueelta otettuja satelliittikuvia. Niiden perusteella Venäjän puolustusasemat Verboven kylän länsipuolella olisivat mahdollisesti luultua heikommat. Osin keskeneräisten juoksuhautojen vahvistamiseksi ei ilmeisesti tehty mitään elokuun aikana.

Venäläisten ja ukrainalaisten sotabloggaajien mukaan kiivaita taisteluita käydään parhaillaan Verboven kylän lähettyvillä. Ukrainan asevoimien väitetään päässeen alueella olevien puolustuslinjojen läpi ja edenneen kylän länsipuolelle.

Sotaa seuraavilla venäläisillä Telegram-kanavilla on jaettu lennokin kuvaamaa videota, jonka kerrotaan näyttävän 100. erillisen tiedusteluprikaatin vastahyökkäyksestä Ukrainan 82. maahanlaskuprikaatin joukkoja vastaan. Venäjä on tuonut alueelle uusia yksiköitä läpimurtojen estämiseksi.

Aiemmin reservissä olleen Ukrainan 82. prikaatin kerrottiin siirtyneen etulinjaan elokuun puolivälissä hitaasti edenneen vastahyökkäyksen tueksi. Forbesin mukaan se on varustettu muun muassa saksalaisilla Marder-rynnäkköpanssarivaunuilla, Stryker-panssariajoneuvoilla ja Britannian toimittamilla Challenger 2 -taistelupanssarivaunuilla.

Footage from Russian sources has been geolocated as the western entrance of Verbove. The 82nd Air Assault Brigade is conducting offensive operations.

