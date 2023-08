Venäjän poikkeuksellinen ohjusammunta Norjan lähellä, suuria merialueita suljettu liikenteeltä

Venäjän Pohjoinen laivasto suorittaa ensi viikolla ohjusammuntoja Manner-Norjan ja Huippuvuorten väliselle merialueelle. Huippuvuorten kuvernööri Lars Fause kertoo asiasta uutisoivalle Independent Barents Observerille ammuntojen merkitsevän huomattavia rajoituksia mahdollisille pelastustehtäville alueella. Ammunnat voivat myös vaikuttaa muuhun lento- ja meriliikenteeseen.

Tiedot ammunnoista ilmenevät siviili-ilmaliikenteelle annetuista NOTAM-varoituksista. Niiden perusteella Venäjä on sulkenut valtavia alueita ilmasta ja mereltä ohjusten maalialueilla. Niiden sijainti ja laajuus Karhusaaren etelä- ja pohjoispuolella ovat Independent Barents Observerin mukaan poikkeuksellisia (kuva alla). Aiemmissa vastaavissa harjoituksissa alueet eivät ole ulottuneet näin kauas länteen.

Huippuvuorten ja Manner-Norjan välinen merialue on strategisesti merkittävä ja sen hallinta olisi Venäjän laivastolle tärkeää mahdollisessa konfliktitilanteessa.

Venäjältä ei ole toistaiseksi tullut mitään tietoa siitä, millaisia ohjuksia harjoituksessa ammutaan. Ammuntojen tarkasta ajoituksesta ei myöskään ole tietoa. NOTAM-varoituksen perusteella ammunnat tapahtuvat tiistain ja perjantain välisenä aikana.

Upcoming Northern Fleet activity

Two NOTAMS labeled "Russian Navy" and "Impact area for Russian missiles", and a corresponding NAVWARN, has been issued ivo Bear Island for August 11th to 15th.

Not sure what to expect, but this could indicate an increase in NORFLT activity. pic.twitter.com/8opNnYPMw8

— The Lookout (@The_Lookout_N) August 7, 2023