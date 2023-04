Venäjän Pohjoisen laivaston lippulaiva ruostuu Vienanmeren satamassa

Amerikkalainen OSINT-analyytikko MT Anderson on julkaissut Twitterissä satelliittikuvan Severodvinskin satamasta Vienanmeren rannalta. Kuvan aiheena on Venäjän Pohjoisen laivaston K-239 Belgorod -ydinsukellusvene Dmitri Donskoi, joka oli määrä aseistaa presidentti Vladimir Putinin mainostamalla ihmeaseella, Poseidon-ydintorpedolla.

Käytöstä poistuva sukellusvene on mielenkiintoinen sinänsä, mutta vielä mielenkiintoisempi alus on vasemmanpuoleisesta pikkukuvasta löytyvä, lumen peitosta kevään auringossa vapautuva Kirov-luokan ydinristeilijä Pietari Suuri (Pjotr Veliki), jota on pidetty Pohjoisen laivaston lippulaivana. Se kävi aika usein pitkillä purjehduksilla näyttäytymässä Natolle, mutta laivan nykytilanteen perusteella jotain näyttää menneen pieleen.

Neuvostoliitto rakensi aikanaan neljä Project 1144 Orlan (Merikotka) -ydinristeilijää, jotka saivat Natolta nimen Kirov-luokka luokan johtavan aluksen nimen mukaan. Pietari Suuri on niistä ainoa käyttöön jäänyt alus Admiral Nahimovin juututtua ikuiseen korjaukseen lentotukialus Admiral Kuznetsovin tapaan. Kaksi muuta alusta odottaa romuttamista.

Pietari Suuri laskettiin vesille vuonna 1989, mutta otettiin palveluskäyttöön vasta vuonna 1998 nimellä Yuri Andropov, jolloin se oli luokkansa uusin alus. Pituudeltaan 250-metrinen yhteensä 744 merisotilaan miehittämä alus sai Kremlin propagandalta hyvin nopeasti uuden nimen Pietari Suuri. Suuruutta himmensi vain kokoluokkaan nähden varsin onneton aseistus: 20 P-700 Granit -meritorjuntaohjusta.

Vuonna 2016 Kremlistä ilmoitettiin suunnitelmista Pietari Suuren modernisoimiseksi, kun laivan kölin laskemisesta tuli kuluneeksi jo kolme vuosikymmentä. Modernisointiin sisältyy aluksen elinkaaren jatkamisen lisäksi sen aseistuksen vahvistaminen. Suunnitelmissa on asentaa laukaisulaitteet peräti 40–80:lle Kalibr- tai Tsirkon-meritorjuntaohjukselle.

Vieläkään, noin seitsemän vuotta myöhemmin, modernisointia ei ole aloitettu – ehkä sen vuoksi, ettei aluksesta haluta toista telakkakuningatarta Admiral Nahimovin lisäksi. Pietari Suuren aika Venäjän Pohjoisen laivaston operatiivisena resurssina vaikuttaa olevan lopussa. Venäjän merivoimien lippulaivoilla näyttää olevan kohtalona joko upota, kuten Mustanmeren laivaston lippulaiva Moskvalle kävi, tai juuttua satamaan, kuten Pietari Suuri.

NORTHERN FLEET: SEVERODVINSK

Just happened to find some 0.5M from 3 APR 2023 of Severodvinsk . As @CovertShores stated, K-329 (Belgorod) looks to be preparing to sail. Also spotted is what appears to be a YASEN-M Class based on measured length. https://t.co/N2wNG8AMpa pic.twitter.com/nLydcY1sWp

— MT Anderson (@MT_Anderson) April 5, 2023