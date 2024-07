Venäjän panssarivaunuja tuhoutuu koko ajan: Kauanko niitä vielä riittää?

Venäjä on Ukrainaan hyökättyään menettänyt maanantaiaamuun mennessä 8099 panssarivaunua ja 15 550 panssariajoneuvoa. Näistä Venäjä menetti edeltävän vuorokauden aikana panssarivaunuja 19 ja panssaroituja ajoneuvoja 26 kappaletta.

Saksalainen Süddeutsche Zeitung koulutti tekoälyn tutkimaa satelliittikuvia 87 eri Venäjän asevoimien tukikohdasta. Niistä kuudessatoista varastoidaan panssarivaunuja, tykistökalustoa ja panssaroituja ajoneuvoja.

Ajatuksena on selvittää, kuinka kalustoa Venäjällä on ollut ennen hyökkäystä Ukrainaan ja paljonko sitä on nyt.

Süddeutche Zeitungin keksinnöstä kertovan Deutche Wellen mukaan tulokset ovat kiinnostavia. Esimerkiksi Habarovskin seudulla sijaitsevalla panssarivaunuvarikolla oli vuoden 2021 huhtikuussa 857 panssarivaunua. Lokakuussa 2022 niitä oli 431 ja vuonna 2024 enää jokunen yksittäinen kappale.

Mutta eivät Venäjän panssarivaunut kuitenkaan aivan heti lopu. Süddeutche Zeitungin haastattelemat asiantuntijat esimerkiksi ajatushautomo European Council on Foreign Relationsista (ECFR) ja Strategisten suhteiden instituutista (IISS) arvioivat, että Venäjä on yllättänyt kyvyllään korjata sotakalustoaan. Lisäksi myös uutta tuotantoa on.

– Venäjällä on varastossa vielä noin 3200 panssarivaunua, mutta suuri osa niistä on huonossa kunnossa ja tarvitsee merkittävissä määrin korjauksia, arvioi IISS:n tutkija Michael Geirstad.

Vaikka eri asiantuntijoiden arviot vaihtelevat ja ovat ristiriitaisiakin, heidän keskuudessaan vallitsee yhteisymmärrys siitä, että Venäjältä tuhoutuu enemmän panssarikalustoa kuin se vuositasolla tuottaa. Käyrä on laskeva.

Kauanko Venäjällä sitten oikein riittää panssarivaunuja?

– Kahdesta kolmeen vuotta, sanoi ECFR:n tutkija Gustav Gressel.

