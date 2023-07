Venäjän pahamaineisen asesuunnittelijan perhe asuu Lontoossa, poika tutkii aseriisuntaa YK:ssa

Venäläinen asesuunnittelija Alexander Zaharov, joka tunnetaan vaanivan ZALA Lancet -droonin suunnittelijana, on vuodesta 2018 lähtien omistanut Svetlana-vaimoineen 1,5 miljoonan punnan (yli 1,7 miljoonan euron) asunnon Lontoon keskustassa, ilmenee iStoriesin artikkelista. Lancetien valmistajan ZALA Aero Groupin omistaja CST LLC on Britannian pakotteiden kohteena, mutta ei Zaharovin perhe, vaikka sekä vanhemmat että heidän poikansa Nikita ja tyttärensä Maria ovat mukana vaanivien aseiden liiketoiminnassa.

Aleksander Zaharov, johon Venäjän propaganda-tv-kanava Rossija-1 on viitannut uutena Kalashnikovina, on kehittänyt ja valmistanut drooneja jo yli 15 vuotta. Tällä hetkellä Lancet- vaaniva ase, jota Venäjän asevoimat käyttävät laajasti Ukrainassa, on hänen kuuluisin keksintönsä. Ukrainalaisen asiantuntijan Oleksandr Kovalenkon mukaan Lancet on Ukrainan maavoimien maanvaiva.

Lancetien tuotannossa käytetään sellaisia komponentteja, joiden toimitukset Venäjälle on estetty pakotteilla, mutta mitään merkkejä tuotannon loppumisesta ei ole. Viime vuoden alusta lähtien Venäjän puolustusministeriö on ostanut CST:ltä drooneja 5,3 miljardilla ruplalla (tämän hetken kurssilla noin 53 miljoonaa euroa).

Britannian kiinteistörekisterin mukaan Zaharovien asunto sijaitsee Lontoon Westminsterissä noin kilometrin päässä parlamenttitalosta ja Buckinghamin palatsista. Asunto on 93 neliön neljä huonetta ja keittiö. Asuintalossa on kuntosali ja kattotasanteelta hyvät näkymät.

Zaharovien nuorin poika Lavrentiy on vasta opiskelija, mutta on asunut ulkomailla jo 16-vuotiaasta (vuodesta 2015) lähtien. Hän on suorittanut maisterin tutkinnon London School of Economicsissa. Vuodesta 2021 lähtien hän on työskennellyt YK:n virastoissa New Yorkissa ja Roomassa ja toukokuusta 2023 lähtien YK:n aseriisuntatutkimuslaitoksella Sveitsin Genevessä. UNIDIR:in verkkosivun mukaan hänen tutkimuskohteinaan on aseiden ja ammusten hallinnan vahvistaminen sekä miinanraivaus ja humanitaarisen avun perillepääsy.