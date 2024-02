Venäjän opposition rokkitähden Boris Nemtsovin murhasta yhdeksän vuotta

Boris Nemtsov oli palaamassa illalliselta ukrainalaisen naisystävänsä kanssa Moskovassa 27. helmikuuta 2015. Heidän kulkiessaan Kremlin lähellä Bolšoi Moskvoretskin sillalla, ajoi lähistölle valkoinen henkilöauto. Yhdellä autossa olleista ihmisistä oli Makarov-merkkinen pistooli, jolla ammuttiin kuudesta kahdeksaan laukausta. Niistä neljä osui Nemtsovia päähän, sydämeen, maksaan ja vatsaan. Vilkkaalla alueella on runsaasti valvontakameroita, jotka olivat tapahtuma-aikaan kaikki huollossa.

Tänään murhasta on tullut tänään kuluneeksi yhdeksän vuotta.

Boris Jefimovitš Nemtsov oli tunnettu poliitikko, jota pidettiin aikoinaan jopa Neuvostoliiton jälkeisen Venäjän ensimmäisen presidentin Boris Jeltsinin manttelinperijänä.

Sotšissa syntynyt ja juutalaisen äitinsä kasvattama Nemtsov opiskeli Nižni Novgorodissa ja väitteli vuonna 1985 ydinfyysiikan tohtoriksi. Pian tämän jälkeen hän osallistui näkyvästi paikallista ydinvoimalaa vastustavaan liikkeeseen. Tämä oli aikaa, jolloin Tšernobylin ydinturma oli vasta tapahtunut.

Nemtsov valittiin Venäjän parlamenttiin vuonna 1990. Jo seuraavana vuonna hänestä tuli Nižni Novgorodin aluekuvernööri vain 32-vuotiaana. Nemtsov toimi presidentti Jeltsinin valtakaudella ensimmäisenä varapääministerinä vuosina 1997–98. Hänen vastuulleen annettiin talousuudistukset. Osa venäläisistä muistaakin hänet lähinnä näistä kansaa köyhdyttäneistä reformeista.

Jeltsininin kerrotaan harkinneen Nemtsovista seuraajaansa, kun hän mietti vallasta luopumista terveyssyistä vuonna 1999. Jeltsinin lähipiiri sai sairaan miehen kuitenkin valitsemaan tuolloin pääministerinä toimineen Vladimir Putinin.

Aluksi Nemtsov hyväksyi Jeltsinin tekemän valinnan. Vuoden 2003 vaaleissa Nemtsovin edustama liberaali oppositiopuolue putosi Venäjän parlamentin alahuoneesta eli duumasta, ja pian Nemtsov jo kritisoi Putinin uudistuksia. Vuosina 2005-2007 Nemtsov työskenteli Ukrainan presidentin Viktor Juštšenkon taloudellisena neuvonantajana. Taitava sosiaalisen median käyttäjä palasi politiikkaan vuonna 2008 entistä äänekkäämpänä Putinin kriitikkona.

Boris Nemtsov oli poliitikoksi kuin rokkitähti: erittäin esiintymiskykyinen, äänekäs, provokatiivinen ja näyttävä. Nemtsov esiintyi mielellään kauluspaidan ylimmät napit auki, ja hänen viimeisin naisystävänsä oli häntä yli 3o vuotta nuorempi.

Vuonna 2012 hän olikin yksi ensimmäisistä, jotka ryhtyivät paljastamaan Putinin häkellyttävää omaisuutta. Kaleeriorjan elämää-niminen raportti otti nimensä Putinin sitaatista vuodelta 2008. Putin oli sanonut presidentin tehtävistä lehdistötilaisuudessa ”työskennelleensä kuin kaleeriorja, päivin ja öin”. Nemtsov osoitti, että Putinilla oli presidentinhallinnon käytössä ainakin neljä huvijahtia, 58 lentokonetta ja helikopteria, 20 kotia ja asuntoa sekä kellokokoelma, jonka arvo yksinään oli suurempi kuin Putinin ilmoittama vajaan 100 000 euron vuosipalkka. Myöhemmin Aleksei Navalnyi ja hänen korruptionvastainen FBK-liikkeensä sekä monet muut ovat jatkaneet Putinin ja hänen lähipiirinsä satumaisten rikkauksien selvittämistä.

Navalnyita ja Nemtsovia yhdistää nyt Putinin rahojen penkomisen ja venäläisyyden lisäksi eräs merkittävä seikka: he ovat kuolleita. Navalnyi kohtasi loppunsa aiemmin helmikuussa Siperiassa sijaitsevassa vankisiirtolassa. Lisäksi sekä Navalnyita että Nemtsovia ovat seuranneet samat sisäisen turvallisuuden palvelu FSB:n työntekijät.

Navalnyin he yrittivät vuonna 2020 surmata kemiallisella aseella. Sitä ennen häntä oli varjostettu pitkään. Nemtsovin tapauksessa samat agentit seurasivat Nemtsovia yli kymmenellä matkalla vuoden 2014 toukokuun ja vuoden 2015 helmikuun välisenä aikana. Jokaisella matkalla oli mukana FSB:n agentti, joka on kytketty aiemmin kolmen oppositio­hahmon myrkytys­yrityksiin.

Johtopäätökset sekä Navalnyin murhan yrittäjistä että Nemtsovin varjostajista teki tutkiva ryhmä Bellingcat. Mutta molempia opppositiojohtajia seurannut FBS:n tiimi on kuitenkin erikoistunut myrkyttämiseen, ja Nemtsovin kuolinsyy ei jäänyt epäselväksi. Hänet ammuttiin rakastajattarensa silmien edessä.

Nemtsov oli aiemmin kritisoinut tapansa mukaan äänekkäästi Venäjän puoliksi peiteltyä hyökkäystä Itä-Ukrainaan. Hiukan ennen kuolemaansa hän oli ilmoittanut aikovansa julkaista pikapuoliin raportin Venäjän toimista Donbasissa. Kuolinpäivänsä iltana hän oli ehtinyt vielä antaa haastattelun, jossa syytti Putinia valehtelusta tämän joukkojen vallattua Krimin vuotta aikaisemmin.

Venäjän viranomaiset ryhtyivät tutkimaan Nemtsoviin kohdistunutta väkivallantekoa. Epäillyiksi haarukoitui viisi tsetseenimiestä, joilta löytyi kytkyjä Putinin asettaman Tšetšenian johtajan Ramzan Kadyrovin turvallisuuskoneistoon. Miehille väitettiin luvatun murhasta noin 15 miljoonan ruplan palkkio. Vuoteen 2017 mennessä heidät tuomittiin. Tuomiota luettaessa paikalla ollut Britannian yleisradioyhtiön BBC:n toimittaja kertoi, että yksi tuomituista höyrysti hengityksellään lasin siitä kopista, jossa tuomittavia pidettiin. Höyrystyneeseen pintaan mies kirjoitti sormellaan venäjäksi: valhe.

Murhan tilaaja ja järjestelijä eivät koskaan varmistuneet.

55-vuotiaana kuolleen Boris Nemtsovin perheenjäsenet pitivät tšetšeenien vastaista oikeudenkäyntiä lavastuksena. Vuonna 2023 Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) ratkaisi, että Venäjän viranomaiset eivät tutkineet Nemtsovin murhaa riittävän ponnekkaasti.

Nemtsovin kollega, suojatti ja ystävä Vladimir Kara-Murza muisteli häntä tiistaina. Surulliseksi tilanteen tekee myös se, että Kara-Murza on yritetty murhata kahdesti ja hänet on määrätty suorittamaan 25 vuoden mittaista vankeutta rangaistussiirtolassa.

Boris Nemtsov said that freedom comes at a high cost. For him, the cost turned out to be the highest possible. Today marks 9 years since his murder. We will always remember. pic.twitter.com/FBZxV6Xm4z

— Vladimir Kara-Murza (@vkaramurza) February 27, 2024