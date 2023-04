Venäjän öljyvienti on sotaa edeltäneellä tasolla

Venäjän öljyvienti on länsimaiden asettamista pakotteista huolimatta noussut sotaa edeltäneelle tasolle, kertoo brittiläinen sanomalehti The Independent.

Venäläisen öljyn suurimpia ostajia ovat Intia ja Kiina. Kumpikin ostaa keskimäärin 1,5 miljoona barrelia venäläistä öljyä päivässä. Öljyostot riittävät kattamaan länsimaiden asettamien pakotteiden aiheuttaman notkahduksen.

Lehden tiedot perustuvat raaka-ainemarkkinoita seuraavan Kplerin keräämiin tilastoihin.

– Molemmat maat ostavat nyt 90 prosenttia Venäjän meriteitse kulkevasta raakaöljystä. Maiden kokonaisosuus kasvaa entisestään, kun mukaan lasketaan Kiinaan suuntautuvat öljyputket, Kplerin johtava öljyanalyytikko Matt Smith kertoo.

Öljystä saatava tulo ei kuitenkaan ole palautunut sotaa edeltävälle tasolle. Venäjä myy öljyn Intialle ja Kiinalle huomattavasti markkinahintoja alhaisemmalla hinnalla. Venäjän öljyviennistä saatavat tulot ovat arviolta 43 prosenttia pienemmät sotaa edeltävään aikaan verrattuna.

Kiina ja Intia hyötyvät huomattavasti edullisesta Venäläisestä öljystä. Maat ovat varoneet kritisoimasta Venäjän hyökkäyssotaa.

Halpa öljy on auttanut Intian taloutta huomattavasti. Vaikka Kiinaa pidetään Venäjän läheisenä liittolaisena, on Intia kuitenkin ollut Kiinaa varovaisempi kommenteissaan.

– En ole kuullut yhtään kriittistä sanaa intialaisilta viranomaisilta hyökkäykseen liittyen. Sen sijaan kriittisiä lauseita on kuultu kiinalaisilta viranomaisilta, mikä on poikkeuksellista. Jopa Kiinan sotilasviranomaisten äänensävy on ollut kriittisempi kuin Intian viranomaisten, Smith kertoo.