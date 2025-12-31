Hyökkääjän öljymarkkinoille povataan lisääntynyttä epävakautta vuonna 2026

Epävakaus Venäjän polttoaineteollisuudessa jatkuu ja järjestelmän haavoittuvuus kasvaa entisestään vuonna 2026, uutisoi Ukrinform. Tiedot ovat peräisin Ukrainan ulkomaantiedustelupalvelulta.
– Vuonna 2025 hintojen nousu Venäjän polttoainemarkkinoilla ylitti normaalit inflaatiotrendit: bensiinin vähittäishinnat nousivat 10,8 prosenttia ja dieselpolttoaineen 8 prosenttia, kun virallisesti ilmoitettu inflaatio oli 5,6 prosentissa. Keskeinen tekijä hintojhen nousuun oli öljynjalostamoiden suunnittelemattomat korjaukset, jotka johtivat tuotannon merkittävään vähenemiseen, ulkomaantiedustelupalvelusta kerrotaan.
Pyrkiessään normalisoimaan markkinoita Venäjän viranomaiset joutuvat lisäksi myös ylläpitämään bensiinin vientikieltoa, aluksi 30. syyskuuta 2025 saakka ja myöhemmin 28. helmikuuta 2026 saakka.
Lisäiskun öljynjalostustaloudelle aiheutti valtion tuen pieneneminen. Vaimenninmekanismin alaiset maksut puolittuivat vuoden 2025 ensimmäisten 11 kuukauden ajalta. Vastauksena yritykset kompensoivat tappionsa kotimaan markkinoiden kautta: marraskuussa 2025 bensiinin tuottajahinnat nousivat 14,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja vähittäishinnat 12,8 prosenttia.
Tätä taustaa vasten maailman öljyn hintojen lasku muodostaa lisäriskin.
Ukrainan ulkomaantiedustelupalvelu korostaa, että yritykset jatkavat pyrkimyksiään siirtää raaka-aineviennin aiheuttamat tappiot kotimaisille kuluttajille nostamalla bensiinin ja dieselpolttoaineen hintoja.
– Vaikka tuotanto on osittain elpynyt, Venäjän polttoaineteollisuus pysyy epävakaana. Vuonna 2026 markkinat kohtaavat jälleen hintojen piikkejä riippumatta öljytuotteiden tuotannon dynamiikasta. Järjestelmän haavoittuvuus vain kasvaa hallinnollisten rajoitusten, taloudellisen paineen ja ulkoisten olosuhteiden yhdistelmän vuoksi”, ulkomaantiedustelupalvelu toteaa.