Venäjän öljy- ja kaasutulot romahtivat

Venäjä myy öljyä ennätysalennuksilla, mutta puolen kuukauden tuotanto makaa tankkereissa.

Yhdysvaltojen ja Euroopan toimet rajoittaa Venäjän mahdollisuuksia myydä öljyä ovat pakottaneet sen antamaan lisäalennuksia niille, jotka yhä haluavat ostaa. Vaikka Urals-raakaöljn alennukset suhteessa Brent-laatuun ovat jo ylittäneet 27 dollaria barrelilta, valtava määrä öljyä jää myymättä.

Wall Street Journalin siteeraamaan Vortexan mukaan noin 143 miljoonaa barrelia venäläistä öljyä oli säiliöaluksissa 10. helmikuuta. Se tarkoittaa yli kahden viikon tuotantoa.

Viime vuonna päivätuotanto vaihteli 9 miljoonasta barrelista tammikuussa (OPEC+:n rajoitusten takia) 9,43 miljoonaan barreliin marraskuussa. Tammikuussa 2026 tuotantovauhti oli 9,28 miljoonaa barrelia päivässä.

Vortexan johtava Kiinan öljymarkkinoiden analyytikko Emma Lee kertoi WSJ:lle, että useimmat Venäjän säiliöalukset ovat muuttuneet kelluviksi öljyvarastoiksi Venäjän, Intian ja Kiinan rannikoiden satamien lähistöllä tai alueilla, joita käytetään öljyn siirtoihin aluksesta toiseen, kuten lähellä Malesiaa.

Hänen mukaansa näiden barrelien myynnin ajoitus on paljolti kiinni potentiaalisille ostajille annettujen alennusten tasosta. Urals-raakaöljyn hinta on lastaussatamissa saavuttanut jo ennätyksellisen 27,3 dollarin alennuksen suhteessa Brent-öljyyn.

Lisävaikutus Venäjän öljyn myyntiin tuli EU:n asettaman ja tammikuussa voimaan astuneen venäläisten polttoaineiden ostokiellon myötä. Tämä tarkoittaa, että raakaöljyn myynnin laskun lisäksi vähenee myös polttoaineiden myynti.

Venäjän valtion öljy- ja kaasutulot putosivat berliiniläisen Stiftung Wissenschaft und Politik -säätiön Venäjä-asiantuntija Janis Klugen mukaan tammikuussa vain kahteen prosenttiin bruttokansantuotteesta. Se on koko Vladimir Putinin valtakauden heikoin tulos. Hän uskoo, että Kreml on huolissaan valtion tulojen laskusta, kun se sattuu samaan aikaan kuin talouskasvun pysähtyminen, vaikka sotilasmenoissa mikään ei ole muuttunut.