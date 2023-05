Venäjän ohjustehtaan johtajan perhe elää loistoelämää Euroopassa

Venäläisen oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin korruptionvastaisen säätiön (FBK) hallituksen puheenjohtaja Maria Pevtših kertoo säätiön uusimmasta tutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan Venäjän ohjustuotannosta vastaavan aseteollisuuskonsernin Korporatsija taktitšeskoje raketnoje vooruženije (Taktisten ohjusaseiden korporaatio, KTRV) johtajan, Venäjän sankarin Boris Obnosovin perhe asuu Tšekissä.

Vladimir Putin on itse asetuksellaan perustanut KTRV:n ja sen lisäksi, että Obnosov vastaa sodanaikaisesta ohjustuotannosta, toimii hän Putinin johtavana ohjusasiantuntijana.

Pevtših huomauttaa Putinin ja hänen hallintonsa käyvän mielestään sotaa Natoa ja Venäjälle uhkaavaa ”kollektiivista länttä” vastaan.

– Ainoa keino suojella [Venäjää] on hävittää Ukraina. Pyyhkiä se maan pinnalta, jotten paha Nato voi käyttää Ukrainaa pakottaakseen Venäjälle alhaiset arvonsa. Tämän takia hän aloitti sodan. Hän suuri sotansa länttä vastaan.

Pevtših ihmettelee, miksi Obnosov on uskaltanut lähettää perheensä asumaan Eurooppaan kerta Eurooppa arvoillaan ja elämäntavallaan uhkaa Venäjää.

Luksusomaisuus Prahassa

Obnosovin tytär Olga Zorikova on ammatiltaan hääsuunnitelija, mutta ansaitsi valtavan omaisuutensa KTRV:n hankesopimuksilla.

– Ja tämä on heidän talonsa Prahassa. Loistava 140 neliömetrin kattohuoneisto kerroksen kiertävällä terassilla ja loistavalla näkymällä. Arvoltaan yli miljoona euroa. Voitte nähdä Olgan ja hänen miehensä nimet ovikellossa. Olga ja Rostislav Zorikov elävät vihollisen keskellä, kirjoittaa Pevtših julkaisemiensa kuvien yhteydessä.

Obnosovin lankomiehen Rostislav Zorikov myös omistaa neljäkerroksisen rakennuksen Prahan keskustassa.

– Se on arvoltaan 6 miljoonaa euroa. Zorikovin tšekkiläiset liiketoimet on rekisteröity tänne. Hän on erikoistunut painotuotteiden tuontiin Venäjältä (toivotaan, että he todella tuovat ainoastaan niitä).

Lisäksi FBK löysi Prahasta vielä kolme muuta asuntoa, jotka kuuluvat Rostislav Zorikoville, hänen isälleen ja veljelleen.

– Hänen koko perheensä ilmeisesti omaa kiinteistöjä Euroopassa ja oletettavasti myös oleskeluluvat.

FBK on selvittänyt myös Zorikovin perheen mieltymyksen luksusautoihin.

– Heillä on niitä Moskovassa kymmeniä; lamborghinejä, rollsroyceja, jaguareja, porscheja ja niin edelleen. Näistä osan venäläiset rekisterikilvet on muutettu tšekkiläisiin. Oletan jonkun olevan aikeissa muuttaa.

”Kätevääkö, eikö?”, kysyy Pevtših.

– Yksi perhe suunnittelee ja tuottaa ohjukset, jotka tappavat tuhansia ihmisiä. Hän on kirjaimellisesti sotarikollinen. Mutta hänen muu perheensä nauttii elämästään eurooppalaisessa pääkaupungissa. Ymmärrän, miksi HE haluavat tehdä niin. Mutta sitä en ymmärrä, miksi se on Euroopan unionin mielestä OK.

Pevtših kritisoi sitä, että vuona 2022 Tšekin tasavalta kielsi kategorisesti kaikkien venäläiste maahantulon turistiviisumilla, mutta Obnosov-Zorikovin perhe saa elellä rauhassa.

– Jos omaa Venäjän passin, torjutaan rajalla. He eivät halua venäläisturisteja, mutta ilmeisesti sotarikollisen perhe kelpaa.

Pevtših kertoo FBK:n toimittajan kaikki tutkimusaineistonsa ja -tuloksensa Tšekin asianosaisille viranomaisille ja ”odottavansa innokkaasti vastausta”.

– Ja tämä massiivinen porsaanreikä tulee korjata. Kehotan Tšekin mediaa, poliitikkoja ja hallituksin virkamiehiä kiinnittämään huomiota tähän järkyttävään tilanteeseen.

