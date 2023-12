Myrkyttäjä-kenraalilla on salattu suuromaisuus: Asuu kartanossa ja ajaa Bentleyllä

Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n niin sanotun myrkky-yksikön entinen johtaja Eduard Tshernovoltsev on paljastunut luksuselämää viettäväksi multimiljonääriksi, kertoo The Insider.

Kenraali Chernovoltsev johti FSB:n rikostutkintaopin instituuttia, jonka agentit osallistuivat The Insiderin ja itsenäisen Bellingcat-tutkijaryhmän mukaan oppositiopoliitikkojen Aleksei Navalnyin, Vladimir Kara-Murzan ja kirjailija Dmitri Bikovin myrkytyksiin. Kenraali tiettävästi erotettiin ja hän siirtyi eläkkeelle paljastuksen jälkeen.

Telegram-kanava Black Mirror on ilmoittanut saaneensa käsiin myrkyttäjä-kenraalin henkilökohtaisia viestejä. The Insider on varmistanut viestien aitouden.

Viesteissä käy ilmi, että FSB:n kenraali ja hänen vaimonsa asettuivat viime vuonna asumaan neljän miljoonan dollarin kartanoon. Talo sijaitsee Moskovassa virkamiesten ja liikemiesten suosimalla ökyalueella. Kartano on rekisteröity kenraalin anopin nimiin.

Asuntokaupoilla pariskunnalla oli myös muita vaihtoehtoja. He olivat kiinnostuneita 15 miljoonan dollarin nelikerroksisesta talosta, jossa oli uima-allas. Toinen heitä kiinnostanut kohde oli 22 miljoonan dollarin kartano, jossa oli erilliset tilat henkilökunnalle.

The Insider huomauttaa, että Tshernovoltsevin viettämä luksuselämä ei vastaa FSB:n virkamiesten melko vaatimatonta tulotasoa.

Hänellä on esimerkiksi noin 20 000 dollarin arvoinen Breguet Classique -kello, ja hän omistaa Bentley Continental GT-, Range Rover- ja Mercedes-Benz GLE -luksusautot.