Mustanmeren laivaston uusi korvetti uhkaa isoilla ohjusiskuilla Ukrainaa

Ukrainan merivoimien Telegram-kanavan mukaan Venäjän Mustanmeren laivastolla on nyt käytössä kolme Kalibr-risteilyohjuksia laukaisevaa korvettia. Uusimpana tulokkaana on Projekt 22800 Karakurt -luokan ohjuskorvetti Tsiklon, jonka laivasto otti käyttöön 12. heinäkuuta. Se on ensimmäinen uusi ohjuksia laukaisemaan pystyvä uusi alus Venäjän Mustanmeren laivastossa ohjusristeilijä Moskvan uppoamisen jälkeen.

Tsiklonin rakentaminen alkoi Kertšin Zalivin telakalla Venäjän miehittämällä Krimin niemimaalla vuonna 2016. Alus valmistui vuonna 2020, mutta sen meritestit myöhästyivät aikataulusta yli vuodella. Alus pystyy laukaisemaan kahdeksan Kalibr-ohjusta. Asovanmerellä toimii myös kaksi vanhempaa Karakurt-luokan korvettia, joista kumpikin pystyy laukaisemaan kuusi Kalibria.

Lisäksi Tsiklon on aseistettu 76 millimetrin tykillä ja Pantsir-M-ilmatorjuntajärjestelmällä, joka ulottuu 20 kilometrin päähän ja 15 kilometrin korkeuteen. Varustukseen kuuluu myös oma Orlan-10-tiedustelulennokki. Aluksella on pituutta 67 metriä, leveyttä 11 metriä ja 39 hengen miehistö. Se pystyy 30 solmun huippunopeuteen ja itsenäiseen toimintaan 12 päivän ajan.

Tsiklonin taistelukykyä ei ole vielä testattu, joten on mahdollista, että se toteuttaa ohjushyökkäyksen Ukrainaan lähiaikoina. Siihen viittaa Ukrainan maavoimien eteläisen operatiivisen esikunnan tiedottaja Natalya Gumenyukin mukaan myös Venäjän viimeaikainen ilmatorjuntaa kartoittava lentotiedustelutoiminta.

Venäjällä on Mustallamerellä lisäksi kaksi Admiral Grigorovich -luokan fregattia ja viisi Kilo-luokan sukellusvenettä, jotka pystyvät laukaisemaan Kalibr-ohjuksia, joten yhdessä koko laivasto voi laukaista jopa 70 ohjusta kerralla. Välimerellä on vielä kaksi ohjusristeilijää, jotka voivat yhdessä laukaista 24 Kalibr-ohjusta.