Venäjän media lipsautti: Ydinvoimalassa on sotakalustoa

Venäjän valtion median uutinen näyttäisi vahvistavan Ukrainan väitteitä Venäjän joukoista ja sotakalustosta vallatulla Zaporižžjan ydinvoimalalla.

Venäläinen TASS on uutisoinut voimalan ukrainalaisten työntekijöiden pidätyksistä. Pidätysten syyksi kerrotaan alla näkyvässä uutissähkeessä se, että työntekijät ovat ”informoineen Ukrainan asevoimia venäläisen sotilaskaluston sijainnista voimalassa”.

Sosiaalisessa mediassa on kiinnitetty huomiota siihen, että Venäjän puolustusministeriö on aiemmin kiistänyt väitteet siitä, että se käyttää voimalaa käytännössä tukikohtana. Lisäksi Venäjä on nimenomaisesti väittänyt, ettei voimalan alueelle ole sijoitettu sotakalustoa. Venäjä on vakuuttanut tätä muun muassa YK:lle lähtetyssä kirjeessä. Asiasta uutisoi tässä BBC.

Ukraina on puolestaan sanonut, että Venäjän joukot ovat pitäneet voimalaa eräänlaisena suojakilpenä ja tulittaneet sen suojista läheisiä Ukrainan hallussa olevia alueita.

Sosiaalisessa mediassa on kiertänyt elokuun aikana satelliittikuvia, joiden perusteella venäläiset sotilasajoneuvot ovat ajaneet sisään voimalan reaktorirakennuksiin. Alta löytyvällä videolla taas kerrotaan näkyvän venäläisiä sotilasajoneuvoja yhden voimalarakennuksen sisällä.

LUE MYÖS:

”Pahaenteistä” – Venäjältä outo väite ydinvoimalasta



According to TASS, “employees of the Zaporizhia nuclear power plant were arrested for informing the Ukrainian army of the location of Russian military equipment at the plant.”

Wasn't the Ministry of Defense assuring us that there were no weapons stored there?

— Ruslan Trad (@ruslantrad) August 25, 2022