Ukrainalaissotilaita Zaporizzjan alueella. AFP / LEHTIKUVA / HANDOUT / PRESS SERVICE OF THE 65TH MECHANIZED BRIGADE OF UKRAINIAN ARMED FORCES

Venäjän massiivinen hyökkäys torjuttiin etelässä

Venäläiset yrittävät katkaista Ukrainan joukkojen huoltoyhteydet.
Venäjän joukot tekivät hiljattain massiivisen hyökkäyksen Orihivin suunnalla Etelä-Ukrainassa. Hyökkääjä yrittää katkaista puolustajan huoltoyhteydet, kuten Orihivin valtatien, kertoo Ukrainan puolustusministeriön alainen ArmyInform-media.

Venäläiset hyökkäävät pääasiassa pienillä jalkaväkiryhmillä käyttäen niin sanottua soluttautumistaktiikkaa. Nyt hyökkääjä käytti kuitenkin pitkästä aikaa kevyitä moottoriajoneuvoja massiivisessa hyökkäyksessä, toteaa Ukrainan eteläisen suunnan joukkojen tiedottaja, eversti Vladyslav Voloshyn.

– He yrittivät hyökätä Novodanylivkaan käyttäen useita mönkijöitä, moottoripyöriä ja muita kevyitä ajoneuvoja. Se ei kuitenkaan onnistunut, ja hyökkääjä kärsi tappioita. Lähes tusina ajoneuvoa tuhoutui, Voloshyn kertoo.

Amerikkalaisen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomon mukaan Ukrainan joukot etenivät hiljattain Itä-Ukrainassa Dobropilljan suunnalla.

Venäläisten kerrotaan edenneen Itä-Ukrainan Lymanin ja Pokrovskin sekä Kostyantynivkan-Druzhkivkan suunnilla.

