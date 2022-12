Venäjän maavoimien entinen komentaja kuoli yllättäen – jo toinen ”äkkikuolema” 48 tunnin sisällä

Venäjän maavoimien entinen komentaja, evp-kenraali Aleksei Maslov on kuollut. Hän oli kuollessaan 69-vuotias. Panssarivaunuistaan tunnetun Uralvagonzavodin palveluksessa työskennelleen Maslovin kerrotaan menehtyneen sotilassairaalassa Moskovassa joulupäivänä. Kuolemaa kuvataan yhtiön tiedotteessa ”äkilliseksi”.

Maslov oli Venäjän maavoimien komentajana vuosina 2004-2008. Hän toimi sen jälkeen Venäjän sotilasedustajana Natossa. Maslov erosi aktiivipalveluksesta vuonna 2011

CEPA-ajatushautomon vanhempi tutkija, Venäjä-asiantuntija Olga Lautman huomauttaa Twitterissä, että kyse on jo toisesta tällaisesta ”äkkikuolemasta” Venäjän puolustusteollisuudessa lyhyen ajan sisällä.

Pietarin amiraliteetin telakan johtajana pitkään työskennelleen Aleksander Buzakovin kuolemasta kerrottiin jouluaattona. Buzakov oli kuollessaan 66-vuotias. Tätäkin kuolemaa kuvattiin yhtiön tiedotteessa ”äkilliseksi”. Buzakovin tai Maslovin kuolemien syistä ei vielä tähän mennessä ole annettu tarkempia tietoja julkisuuteen.

2 new ‘sudden’ deaths in Russia

Director General of Admiralty Shipyards Alexander Buzakov suddenly died yesterday according to the company

The ex-commander-in-chief of ground forces, Alexei Maslov, who worked at tank manufacturer Uralvagonzavod suddenly died today pic.twitter.com/XyqslYOvmS

— Olga Lautman 🇺🇦 (@OlgaNYC1211) December 25, 2022