Venäjän lennokkitukikohta yllätetään videolla – valtava räjähdys

Ukrainan asevoimat kertoo tuhonneensa Venäjän lennokkitukikohdan. Iskusta on julkaistu video ja tiedote asevoimien viestinnän virallisella Telegram-tilillä. Video löytyy myös alta.

Videolla näytetään talojen keskellä lennokin valvovan silmän alla toimivia venäläisiä sotilaita ja kalustoa. Seuraavaksi Ukrainan tarkka isku osuu keskelle pihamaata ja näkymä peittyy räjähdykseen.

Isku on paikallistettu Luhansken kylään Donetskin alueelle. Ukrainalaisten mukaan se suoritettiin eilen aamulla.

Tukikohdasta käsin operoitiin Ukrainan mukaan Venäjän Zala- ja Lancet-lennokkeja. Ne ovat tiettävästi osoittautuneet verrattain tehokkaiksi aseiksi Ukrainan joukkoja vastaan.

Ukrainian forces located a Russian UAV base, operating “Zala” and “Lancet” drones somewhere in Luhansk Oblast. You can see at least half dozen Russian troops and their equipment. The Ukrainian strike precisely hit the base. This happened yesterday, early morning.

