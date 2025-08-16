Venäjän laivastojohtajan hämmentävä seminaari: Oppeja sodasta Suomea vastaan

Venäjän pohjoisen laivaston komentaja, vara-amiraali Konstantin Kabantsov järjesti keskiviikkona eriskummallisen Suomea ja talvisotaa koskevan seminaarin laivaston komentajille ja talvisodan historian ”asiantuntijoille”, kertoo Barents Observer.

”Sotilaallis-historiallinen konferenssi Neuvostoliiton ja Suomen välisestä sodasta saatujen kokemusten soveltamisesta nykyisessä sotilaallis-poliittisessa tilanteessa” käsitteli muun muassa sitä, miten talvisodasta saatuja oppeja voidaan soveltaa Ukrainan sodassa. Lisäksi tavoitteena oli ”torjua pyrkimyksiä vääristellä historiaa, erityisesti sodan syypään osalta”.

Pohjoisen laivaston Na strazhe Zapoljarja -lehden VK-kanavalla jaetussa puheessa Kabantsov totesi, että talvisota oli Pohjoiselle laivastolle suuri koettelemus.

– Järjestämme sotilaallis-historiallisen konferenssin, jonka tarkoitus on tutkia sodan syitä ja analysoida sen kulkua, Kabantsov kommentoi.

Seminaariin oli kutsuttu neljä sotahistorian asiantuntijaa, joista osaa pidetään varsin kiihkomielisinä Kremlin kannattajina.

Mukana oli muun muassa Murmanskin arktisen yliopiston apulaisprofessori Aleksandr Tšapenko, joka tunnetaan innokkaana sotilaallisten teatteriesitysten harrastajana. Vuonna 2020 paikallinen televisiokanava Arktik TV kuvasi hänet suomalaisessa sotilaspuvussa näyttelemässä kersanttia Nautsin taistelussa.

Ukrainan sodan alkamisen jälkeen Tšapenko on myös tavannut Kreml-mielisiä suomalaisryhmiä ja todennut, että Suomen pitäisi palata liittoutumattomuuden tielle.

– Olisi parempi palata presidentti Juho Paasikiven ja Urho Kekkosen toisen maailmansodan jälkeen rakentamalle linjalle, Tšapenko vaati Vetšerni Murmanskin haastattelussa joulukuussa 2022.

Toinen osallistuja oli Pietarin valtionyliopiston modernin historian osaston johtaja, professori Vladimir Baryšnikov. Baryšnikov on aiemmin esittänyt korkealentoisia väitteitä muun muassa siitä, että Suomen toiminta ja pyrkimykset toimia lännen etuvartiona estivät erimielisyyksien rauhanomaisen ratkaisun Neuvostoliiton kanssa, mikä taas johti talvisotaan.

Vuonna 2023 Baryšnikov taas väitti venäläisen Business Onlinen haastattelussa, että Neuvostoliiton hidas eteneminen talvisodassa johtui venäläisten halusta välttää siviiliuhreja.

– Neuvostoliiton ilmavoimat ei halunnut toimia kuten angloamerikkalaiset ilmavoimat. Moskovasta oli mahdotonta hyväksyä siviilikohteiden pommittamista Suomessa, Baryšnikov kommentoi.

Toistaiseksi tarkempaa tietoa seminaarin sisällöstä ei ole vuotanut julkisuuteen. Osallistujien aiemmin ilmaisemat mielipiteet kuitenkin viittaavat siihen, että seminaarin sisältö ei ollut kovinkaan historiallisesti tarkka.