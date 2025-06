Venäläinen sotilaslääkäri on antanut harvinaisen suorasanaisen haastattelun, jossa hän kuvaa Venäjän sotilaslääketieteen järkyttävää tilaa ja sotilaille annettavan lääkintäkoulutuksen puutteita.

Hänen mukaansa suurin osa vakavasti haavoittuneista kuolee, ja lääkäreitä kohdellaan Venäjän asevoimien ”orjina”.

Asiasta kertoo brittiläinen historioitsija ja kirjailija Chris Owen X-palvelussa. Hän viittaa venäläisen Telegram-kanava Transformerin julkaisemaan haastatteluun lääkäri Alexander Moiseevich Z:n (nimi muutettu) kokemuksista. Mies liittyi vapaaehtoisena Venäjän armeijaan 62-vuotiaana lokakuussa 2022 ja erosi palveluksesta kesäkuussa 2024 täytettyään 65 vuotta.

Haastattelussa lääkäri kertoo, kuinka Venäjän sotilaslääkintä romahti puolustusministeri Anatoli Serdjukovin uudistusten seurauksena jo vuonna 2008. Uudistusten tarkoituksena oli ammattimaistaa armeijaa ja pienentää sen kokoa, mutta samalla muun muassa sotilassairaalat, kuntoutuslaitokset ja koulutusjärjestelmät ajettiin alas.

Tämä on johtanut nykyisessä hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan traagisiin seurauksiin. Myös siviililääkäreillä on vaikeuksia hoitaa taisteluiden aiheuttamia vakavia vammoja. He eivät Alexanderin mukaan tiedä, miten esimerkiksi priorisoidaan sirpaleiden poisto vakavasti haavoittuneen sotilaan kehosta.

Evakuointi Ukrainan taistelukentällä on erittäin vaikeaa jatkuvien droneiskujen vuoksi. Vakavat haavat vaativat nopeaa hoitoa, mutta sotilaiden ensiapukoulutus on lähestulkoon olematonta.

– Heille näytetään vain, kuinka kiristyssidettä käytetään ja siinä kaikki, Alexander sanoo.

Lisäksi sotilaille jaetaan halvimpia kiinalaisia (usein vanhentuneita) kiristyssiteitä, jotka rikkoutuvat helposti. Väärin käytetyt siteet johtavat turhiin raajojen amputaatioihin.

Kalashnikovin taktisen lääketieteen keskuksen mukaan kolmannes amputaatiotapauksista johtuu väärin käytetystä kiristyssiteestä. Alexander korostaa, että oikein käytettynä sidettä tulisi löysätä 15 minuutin välein ja kokonaiskäyttöajan olla korkeintaan tunti.

Hän kertoo esimerkin:

– Haavoittunut saapuu paikalle, ja hänen kätensä on jo muuttunut violetiksi. Side on laitettu paikoilleen kaksi päivää aiemmin eikä sitä ole poistettu. Se siitä sitten – nyt ei voi muuta kuin amputoida.

Sotilaille ei Alexanderin mukaan usein edes tarjota virallisia ensiapupakkauksia, vaan heidän täytyy ostaa ne itse.

Kaiken tämän seurauksena taistelukentän kuolleisuus on erittäin korkea.

– Vakavasti haavoittuneilla rynnäkköyksiköiden sotilailla ei ole mitään mahdollisuuksia selviytyä. He kuolevat harmaalla vyöhykkeellä, monet tekevät itsemurhan päästäkseen kärsimyksistään, hän sanoo.

Alexander antaa konkreettisen esimerkin tykistökeskityksen seurauksista:

– Yhdeksästä kranaattiräjähdyksessä haavoittuneesta sotilaasta vain kaksi lievästi haavoittunutta selviää hengissä, ja senkin jälkeen on olemassa riski vakaville komplikaatioille. Jos haavoittunut pääsee sairaalaan, hän voi luottaa pätevään hoitoon. Mutta useimmat eivät selviä hengissä sairaalaan.

Sotilaslääkäreiltä puuttuu myös perustarvikkeita.

– Esimerkiksi tavallista vetyperoksidia, jota käytetään siteiden irrottamiseen, toimitetaan sairaaloihin vain rauhanajan tarpeiden mukaan, koska virallisesti emme ole sodassa, Alexander sanoo.

Lääkäri varoittaa uusia vapaaehtoisia.

– Rintamalla sotilaiden selviytymismahdollisuudet ovat tänä päivänä moninkertaisesti heikommat kuin Afganistanissa tai Tshetsheniassa, hän toteaa.

