Venäjän kovan onnen lentotukialuksella ei ole enää miehistöä

Venäjän ainoalta lentotukialukselta Amiraali Kuznetsovilta puuttuu miehistö. Tämä merkitsee, että suunnitelma pitkään telakalla olleen aluksen palauttamisesta laivaston käyttöön jo ensi vuonna on varsin kunnianhimoinen.

Asiasta tässä uutisoivan War Zonen mukaan Venäjän mediassa kerrottiin tällä viikolla, että Kuznetsoville kootaan nyt uutta miehistöä. Izvestijalle puhuneiden puolustuslähteiden mukaan alukselle ollaan värväämässä noin 1 500 miestä. Tämän jälkeen miehistö on vielä koulutettava aluksen ja sen lentokaluston käyttöön ja huoltoon. Lopuksi modernisoidun lentotukialuksen on käytävä miehistöineen läpi laajat testit.

Henkilöstön löytäminen voi osoittautua varsin vaikeaksi. Hyökkäyssota Ukrainassa on niellyt valtavasti joukkoja ja Venäjän asevoimat kärsivät kroonisesta miespulasta.

Kovan onnen alus on ollut massiivisten korjausten ja päivitysten kohteena vuodesta 2017. Sinä aikana aluksella on sattunut useita tulipaloja. Amiraali Kuznetsov on myös upottanut kuivatelakkansa.

Massiivinen PD-50-kuivatelakka upposi yllättäen mereen kesken Kuznetsovin korjaustöiden lokakuussa 2018. Verkkouutiset kertoi onnettomuudesta tässä jutussa. Maailman suurimpiin kuuluvan kuivatelakan uppoamista pidettiin tuolloin suorastaan katastrofaalisena menetyksenä Venäjän laivastolle.

Kuznetsovin viimeisin tulipalo sattui joulukuun lopulla.