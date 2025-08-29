Venäjän komentajat teloittivat kylmästi oman sotilaan, ”nollaus” jäi videolle

Ukrainan maahanlaskujoukot kertoo tallentaneensa videolle tilanteen, jossa Venäjän 155. merijalkaväkiprikaatin komentajat teloittavat ampumalla oman sotilaansa.

Video kuvattiin osana ilmatiedustelua Venäjän Kurskin alueen rajalla hyökkääjän linnoitetussa asemassa, Ukrainan maahanlaskujoukot kertoo Telegram-kanavallaan.

Video löytyy yllä olevan linkin takaa.

Video näyttää, kuinka venäläiskomentajat työntävät loukkaantuneen sotilaan kumoon juoksuhaudassa ja pahoinpitelevät häntä potkimalla. Sen jälkeen yksi komentajista kätyreineen teloittaa maassa makaavan sotilaan ampumalla.

Venäjän joukot ovat teloittaneet helmikuun 2022 jälkeen arviolta satoja tai jopa tuhansia omia sotilaitaan Ukrainan rintamalla. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Venäläiset käyttävät toiminnasta nimitystä ”nollaaminen”. Brittiläinen historioitsija ja kirjailija Chris Owen sanoo, ettei teloituksia tehdä vain kurinpidollisista syistä. Ne ovat hänen mukaansa osoitus räikeästä korruptiosta ja laittomuuksista Venäjän asevoimissa.

Venäjän joukot ovat jatkaneet hyökkäysoperaatioitaan Ukrainan Pohjois-Sumyn alueella ja Venäjän Kurskin alueella, mutta eivät ole edenneet, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.

Ukrainan joukkojen kerrotaan tehneen vastahyökkäyksiä.