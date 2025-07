Venäjä teloittaa omia rivimiehiään – ”Etulinjassa ei ole lakeja”

Venäjän joukot ovat teloittaneet helmikuun 2022 jälkeen arviolta satoja tai jopa tuhansia omia sotilaitaan Ukrainan rintamalla.

Venäläiset käyttävät toiminnasta nimitystä ”nollaaminen”. Brittiläinen historioitsija ja kirjailija Chris Owen sanoo, ettei teloituksia tehdä vain kurinpidollisista syistä. Ne ovat hänen mukaansa osoitus räikeästä korruptiosta ja laittomuuksista Venäjän asevoimissa.

– Venäjän armeija on aina teloittanut omia miehiään paljon suuremmassa mittakaavassa kuin mitkään länsimaiset asevoimat, mukaan lukien natsi-Saksa. Asevoimien teloitusten vertaaminen kahdessa maailmansodassa korostaa tätä havaintoa, Chris Owen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Historioitsija nostaa esiin tietoja, joiden perusteella Yhdysvallat olisi teloittanut ensimmäisessä maailmansodassa yksitoista ja Saksa 48 sotilasta. Britanniassa niitä kirjattiin 307, Ranskassa 650 ja Itävalta-Unkarissa 1 148. Venäjän keisarikunnassa teloituksia oli noin 10 000–20 000.

Toisessa maailmansodassa Britannian asevoimat teloitti 40 miestä, Ranska 100, Yhdysvallat 102, Japani useita tuhansia ja Saksa 15 000–20 000. Neuvostoliitossa teloituksia oli ainakin 157 593 kappaletta. Vuosien 1979–1989 Afganistanin sodassa teloitettiin arviolta 2 000 neuvostosotilasta.

– Venäjän armeija käytti usein teloituksia 1850-luvulla käydyssä Krimin sodassa, jolloin suurin osa sotilaista oli asevoimiin värvättyjä maaorjia, joihin sovellettiin ankaraa kuria. Komentajat määräsivät joskus hyökkäyksiä rangaistusmielessä, Owen toteaa.

Ukrainan rintamalla Venäjän Wagner-palkkasoturiryhmä tuli tunnetuksi kahden ensimmäisen sotavuoden aikana äärimmäisestä julmuudestaan omia sotilaitaan kohtaan. Näytösluonteisia teloituksia oli aiemmin tehty ryhmän toimiessa Syyriassa.

Wagner-ryhmä teloitti erään karkurin lekalla ja julkaisi tapauksesta videon. Ryhmän jäsenille ja venäläispoliitikoille lähetettiin myöhemmin lahjaksi lekoja tapauksen kunniaksi.

Wagnerin jäsenet sulautettiin osaksi Venäjän asevoimia kesän 2023 epäonnistuneen kapinan jälkeen. Murhien ja teloitusten väitetään yleistyneen tämän jälkeen asevoimissa, ja niistä kerrotaan sosiaalisessa mediassa lähes päivittäin.

– ”Nollaaminen” voi tarkoittaa suoraa teloitusta tai epäsuoraa menetelmää, jossa henkilö lähetetään mahdottomaan rynnäkköön. Ainakin yksi kenttäteloitus tallentui droonivideolle, jossa näkyy venäläissotilaan ampuvan omaa sotilastaan useita kertoja läheltä, historioitsija sanoo.

Neuvostoajan ja nyky-Venäjän merkittävänä erona on, että laittomat teloitukset kohdistetaan lähes kokonaan rivimiehiin. Saksan hyökättyä Neuvostoliittoon vuonna 1941 ensimmäisen sotavuoden aikana pidätettiin 107 korkea-arvoista upseeria poliittisista ja sotilaallisista syistä. Mukana oli marsalkka, 72 kenraalia, kuusi amiraalia sekä divisioonien komentajia. Heistä 45 ammuttiin ja kymmenen kuoli vankeudessa.

– Heidät ammuttiin epäillystä petturuudesta, sotilaallisista epäonnistumisista, varkauksista, juopottelusta ja hyvin harvoin rikoksista omia miehiään kohtaan, kuten heidän ampumisestaan humalassa. Nykyään upseerit voivat tehdä tällaisia rikkeitä ilman minkäänlaisia rangaistuksia, Owen sanoo.

Rintamateloitukset ovat virallisesti kiellettyjä Venäjän asevoimissa. Historioitsija nostaa kuitenkin esiin erään sotilaan kommentin: ”Mitä lähempänä etulinjaa ollaan, sitä vähemmän sääntöjä on ja enemmän sallivuutta. Mikä tahansa iso virhe voi nollata pisteesi. Siellä ei ole lakeja.”

22/ 'Zeroing' is often used to retaliate against men who complain against their officers. In one instance, all but one of a group of men who recorded an appeal saying their commanders planned to murder them were reportedly subsequently murdered by their commanders.

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) July 12, 2025