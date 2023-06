Venäjän komentajat myyvät lomia sotilaille: 100000 ruplalla pois etulinjasta

Venäjän asevoimien komentajien sanotaan vaativan suuria lahjuksia sotilailta, jotka haluavat päästä lomalle tai pysyä poissa Ukrainan etulinjan taisteluista, kertoo itsenäinen venäläismedia Mozhem Objasnit Telegram-kanavallaan.

Käytäntö kuvaa Venäjän asevoimissa rehottavaa korruptiota ja upseerien luomaa riistosuhdetta sotilaisiinsa.

Itä-Ukrainan Avdijivkassa kovia tappioita kärsineessä 1439. rykmentissä lomalle pääsy ja etulinjaan joutumisen välttäminen maksavat 100 000 ruplaa (1 100 euroa).

Vasili-nimisen sotilaan äiti kertoo, että hänen poikansa määrättiin asepalvelukseen viime syyskuussa liikekannallepanon myötä. Vasili ei ole päässyt toistaiseksi lomalle Kremlin lupauksista huolimatta.

– Pidän yhteyttä häneen. Hän sanoo olevansa henkisesti hyvin väsynyt. Lähetin sotilassyyttäjälle kirjeen huhtikuussa. En ole vieläkään saanut vastausta, äiti sanoo.

Hän kertoo hiljattain saaneensa selville lahjuskäytännöstä.

– Osa sotilasta välttää etulinjan, ja toiset joutuvat hengenvaaraan. Poikani ei ole koskaan maksanut lahjuksia välttääkseen taistelut. Hänen mielestään se on väärin. Hänen mukaansa monet ovat valittaneet laittomasta lahjuskäytännöstä, mutta mikään ei ole muuttunut.

