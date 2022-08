”Venäjän koko ei anna sen kansalaisille oikeutta matkustaa minne haluaa”

Itä-Euroopan asiantuntija Edward Lucas kirjoittaa brittilehti The Timesissa, että länsimaiden tulisi sulkea rajansa venäläisturisteilta.

Lucas kuvaa oman henkilökohtaisen kokemuksensa Italian Como-järveltä. Ukrainalaispakolainen raatoi hotellissa samalla, kun venäläisturistit tuhlasivat rahaa ja kiertelivät baareja sekä rantoja.

Venäläisturistit olivat huolettomia, kun taas ukrainalaispakolainen oli joutunut elämään viikon kellarissa ennen pakoaan Italiaan.

– Se [venäläisturismi] on liike-elämälle hyväksi, mutta väentulva tuntuu maahantunkeutumiselta. Osa venäläisturisteista on pilkannut ukrainalaispakolaisia ja julkaissut tuotoksiaan sosiaalisessa mediassa lisäten näin raivon tunteita, huomauttaa Lucas.

Lucas nostaa lähihistoriasta kaksi läntistä toimintatapaa suhteessa diktaattoreihin. Toisen maailmansodan aikana Saksalle annettiin vaihtoehdoksi vain ehdoton antautuminen, eikä minkäänlaista mahdollisuutta erillisrauhaan.

Kylmän sodan aikana taas länsi toivotti tervetulleiksi loikkarit, mutta samalla tehtiin moraalisia poikkeamia, kuten ”[Nicolae ja Elena] Ceausescun isännöinti Buckinghamin palatsissa”, vaikka ”Romanian hallinto oli julma jopa kommunistien standardeilla”.

– Me katsoimme joidenkin toimijoiden likaisia menneisyyksiä läpi sormien, jos he olivat valmiita vaihtamaan puolta. Arvelimme suuren palkinnon olevan muutamien kompromissien arvoinen.

Lähes kaikki venäläiset ovat jotenkin osasyyllisiä Venäjän nykytilanteeseen

Lucasin mukaan molemmilla strategioilla on ansionsa, mutta nyt Venäjän suhteen tulee toimia toisin.

– Itse suosisin Venäjän suhteen sisäisen paineen nostattamisen yhdistämistä oman turvallisuutemme suojaamiseen. Venäjän jättiläismäinen koko ei anna sen kansalaisille oikeutta matkustaa minne tahansa haluavat – oli päällä sotilasunivormu tai ei.

Venäläisten matkailun lopettamista länsimaihin on perusteltu sillä, että ”kaikki venäläiset” eivät ole syyllisiä sotaan. Saksan liittokansleri Olaf Scholz taas on puhunut vain ”Vladimir Putinin sodasta” Venäjän tai venäläisten sijaan.

– Totta, kaikki venäläiset eivät ole syyllisiä sotaan, mutta aktiivisen tai passiivisen yhteistyön kautta lähes kaikki ovat jossain määrin osasyyllisiä Putinin valta-asemaan. Moni karttoi politiikkaa tylsänä tai merkityksettömänä nauttien henkilökohtaisesta mukavuudestaan jättäen samalla huomiotta kotikynnykselle hiipivän fasismin. Nyt se kohtaa meidät nälänhädällä, kaaoksella ja ydinkatastrofilla. Aiempi avokätisyys ei ole, miedosti ilmaisten, toiminut loistavasti.

Lucas huomauttaa sotaa kannatettavan Venäjällä. Imperialistinen ajattelu ei liity vain putinismiin, vaan se kattaa venäläistä yhteiskuntaa laajemmin.

– Venäjällä sota on silti suosittu huolimatta yhä kasaantuvista kustannuksista. Unohtakaa putinismi: suoranaisen stalinismin kannatus on tyrmistyttävässä nousussa. Jopa näennäisesti liberaalien mieliin on kylvetty vuosisatoja vanhat imperialistiset asenteet. Ulkomaalaisten venäläisten joukossa itsesääli ja silmiinpistävä ajatus siitä, että he ovat oikeutettuja ja muut ovat heille velkaa, ovat yleisempiä kuin itsekritiikki.

Lucas huomauttaa, että venäläisten vapaata matkustusoikeutta tulee tarkastella myös länsimaiden turvallisuuden kannalta.

– Matkustusvapaus helpottaa Kremlin vakoilu-, sabotaasi- ja murhatoimintaa sekä pakotteiden välttelyä, propagandatemppuja ja rahanpesua. Me Britanniassa tiedämme tämän [Aleksandr] Litvinenkon ja Salisburyn myrkytyksistä, joiden tekijöillä oli liikematka- ja turistiviisumit. Hiljattain ilmeisesti venäläisroistot räjäyttivät vuonna 2015 täpärästi novitšok-myrkytyksestä selvinneen bulgarialaisen asekauppiaan Emilian Gebrevin varaston (jo viides hyökkäys viimeviikkoina). Venäjän terrorikampanja keskittyy Ukrainaan, mutta sitä toteutetaan ympäri Eurooppaa.

Venäjän suhteen tulisi kuunnella virolaisia

Venäläispuheet siitä, kuinka viisumioikeuden vieminen venäläisiltä voi oikeuttaa ennaltaehkäisevän ydiniskun, kuten Verkkouutiset on kertonut tässä, osoittaa sen, että viisumien rajaaminen on Viron pääministeri Kaja Kallaksen sanoin Kremlin ”Akilleen kantapää”.

– Nämä vaikeat ratkaisut ovat seurausta meidän aiemmasta ahneudestamme ja arkuudestamme. Meidän tulisi hylätä mukavuudenhaluinen, mutta laiska oikeudenmukainen ajattelutapamme, joka sysää muiden harteille toimintamme seuraukset.

– Sen sijaan meidän pääperiaatteenamme tulisi olla Ukraina ja muiden eturintaman maiden asettaminen huomiomme keskiöön. Me olemme heränneet myöhään siihen, millainen vaara on kohdella Venäjän rajanaapureita geopoliittisena puskurina. Ei myöskään tulisi olettaa näiden maiden tarjoavan turvasataman venäläisille, jotka haluavat nauttia niistä vapauksista, jotka vallanpitäjät ovat jo heidän omassa kotimaassaan hävittäneet, jatkaa Lucas.

Lucas antaa tunnustusta virolaisille, jotka ovat korostaneet, että viisumit ovat venäläisten heikko kohta, kuten Verkkouutiset on tässä koonnut.

– Virolaiset ja muut tietävät tämän kaiken paremmin kuin me. He olivat aiemmin oikeassa ja me jätimme heidät huomioimatta. Meidän tulisi kuunnella heitä nyt.