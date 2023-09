Venäjän kerrotaan siirtävän 15000 sotilaan armeijaa rintamalle

Venäjän asevoimien väitetään siirtäneen Ukrainan rintamalle kokonaan uuden armeijan osia.

Britannian puolustusministeriön tilannekatsauksen mukaan hiljattain muodostetun 25. armeijan alaisia yksiköitä olisi siirretty taistelutoimiin ensimmäistä kertaa syyskuun puolivälin tienoilla. Joukkojensiirrot aloitettiin elokuun lopulla.

Armeijaan kuuluvien 67. motoroidun divisioonan ja erillisen 164. motoroidun prikaatin yksiköitä on havaittu Itä-Ukrainassa Sjeverodonetskin ja Kreminnan lähialueella.

Katsauksessa huomautetaan, että Venäjän sodanjohto ei ole yleensä pitänyt reservissä armeijan kokoista osastoa, jota voitaisiin mahdollisesti käyttää uudessa hyökkäysoperaatiossa. Armeijan yksiköt on hajautettu rintamalle heikkojen kohtien tukkimiseksi, joten sitä tuskin käytetään uudessa hyökkäyksessä.

Economist-lehden kirjeenvaihtaja Oliver Carroll kertoo viestipalvelu X:ssä keskustelleensa asiasta Ukrainan yleisesikunnan lähteiden kanssa. Tiedossa oli, että Kremlillä oli noin 10 000–15 000 sotilaan reservi.

Ukrainan sotilastiedustelujohtaja Kyrylo Budanovin mukaan Venäjä joutui siirtämään vaikean tilanteen vuoksi 25. armeijan rintamalle kuusi viikkoa suunniteltua aiemmin. Se siirrettiin Ukrainan itäosiin, jotta kokeneempia venäläisyksiköitä pystyttiin kierrättämään Zaporizzjan alueelle torjumaan Ukrainan vastahyökkäystä.

Gen staff sources were always pretty straight with me re 10-15k reserve. The issue w 25th caa – as budanov claimed to me – was that Russians were forced to commit it about 6 weeks earlier than planned. And Russia used 25th to rotate more experienced troops from east to south https://t.co/qNzD8jlPOD

— Oliver Carroll (@olliecarroll) September 28, 2023